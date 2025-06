Co naplat, že Thunder celý zápas vedli, udělali jen sedm ztrát oproti pětadvaceti Indiany, vyslali na koš o sedmnáct více pokusů než soupeř, a že kanadský střelec Shai Gilgeous-Alexander posbíral 38 bodů.

První bod slaví po obratu v závěrečné čtvrtině Pacers, kteří stříleli přesněji a zároveň vládli na doskoku 56:39. Navíc se znovu přihlásil o slovo Haliburton, který v letošním play off trefil už čtyři střely v poslední vteřině zápasů a zapisuje se tak do historie.

Podívejte se na závěr úvodního duelu finále NBA:

Indiana ukázala, že se nikdy nevzdává. V prvním zápase finále play off pro klub po 25 letech a navíc na hřišti nejlepšího týmu základní části Oklahoma City dlouho hledala sama sebe, deset minut před koncem ztrácela o 15 bodů.

Jenže se opět mohla spolehnout na svou silnou zbraň v podobě střelby za tři body. Čtyři trojky během dvou minut v podání Mylese Turnera a Obiho Toppina vrátily Pacers do hry.

Domácí sice nápor odrazili a tři minuty před koncem vedli o devět bodů, další trojky Aarona Nesmitha a Andrewa Nembharda však zařídily vyrovnanou koncovku. Thunder pak minuli tři poslední střely, což dalo Pacers šanci rozhodnout. Míč si vzal Haliburton a podobně jako už třikrát předtím v letošním play off byl přesný. Dlouhou dvojkou zařídil Pacers výhru a skalp favorita.

Tyrese Haliburton z Indiana Pacersstřílí přes Casona Wallaceho z Oklahoma City Thunder ve finále NBA.

Zároveň tak pečetil největší obrat ve finále NBA od roku 2011, kdy Dallas rovněž dohnal ztrátu 15 bodů proti Miami. I tehdy u toho byl současný kouč Indiany Rick Carlisle.

Haliburton už v poslední vteřině rozhodl v prvním kole play off o výhře 119:118 nad Milwaukee. V dalším kole pak vystřelil výhru 120:119 nad Clevelandem. A v úvodním semifinále trefil v poslední vteřině neuvěřitelnou střelu, kterou zařídil prodloužení souboje s New Yorkem. V něm pak Indiana vyhrála. Celkem zaznamenal už třetí vítěznou střelu v play off v poslední vteřině, čímž na druhém místě historických tabulek dorovnal Michaela Jordana. Pouze LeBron James jich má více a to pět.

„Basketbal je zábava a vyhrávání ještě větší zábava,“ řekl Haliburton, který dal v utkání 14 bodů a zaznamenal i deset doskoků. „Projevilo se, že máme s těmito situacemi v tomto play off už hodně zkušeností. A zase se nám to povedlo otočit,“ těšilo trenéra Carlisleho.

„Indiana je opravdu dobrý tým a opět to ukázala. Zaslouží si uznání nejen za tento zápas, ale za celé play off. Už takto otočili hodně zápasů. Hrají s neuvěřitelným duchem. Prostě hrají, dokud není konec,“ ocenil soupeře trenér Mark Daigneault.

Střelec Gilgeous-Alexander litoval: „Měli jsme zápas po celou dobu pod kontrolou. Hraje se ale na 48 minut a Indiana nám dala tvrdou lekci jako zatím nikdo jiný. Takto rozehraný zápas jsme neměli pustit.“