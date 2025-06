Thunder, kteří slavili naposledy v roce 1979 ještě jako Seattle SuperSonics, vyhráli nad Indiana Pacers 120:109, šestý a potenciálně poslední zápas je na programu v noci ze čtvrtka na pátek (2:30 SELČ).

„Vyhráli jsme, což je super, ale jinak se nechci moc rozvášnit, dokud to nedotáhneme do konce,“ přidal Williams.

To jeho spoluhráči ani trenér chválou nešetřili, jako by jeho výkon prožívali víc než on sám.

„Měl, jak to jen říct, koule. Tyhle velké zápasy si užívá. Pokaždé, když jsme potřebovali vystřelit, on to vzal na sebe. Neměl strach ani nebyl nervózní,“ smekl Shai Gilgeous-Alexander, jenž byl koncem května vyhlášen MVP základní části soutěže a další ocenění si odnesl za finále Západní konference.

V pátém finálovém zápase byl ale hvězdou Williams.

„Velká síla. To je slovo, které v souvislosti s ním používáme nejčastěji. Když má svůj den, hraje s neskutečnou silou. Neuvěřitelný zápas,“ přidal kouč Mark Daigneault.

„Je jedním z kluků, kterým zkrátka přejete úspěch,“ doplnil Chet Holmgren. „Tvrdě dře a je skvělé, že se mu to vrací. Nejenom dneska, vůbec bychom tady nebyli, kdyby celou sezonu nehrál tak dobře.“

Jalen Williams (8) a Jaylin Williams z Oklahoma City oslavují.

Williams je v Oklahomě od června 2022. Thunder si ho tehdy vybrali jako 12. hráče v prvním kole draftu. Z univerzitního týmu Santa Clara, kde začínal, se mimochodem něco podobného naposledy v roce 1996 povedlo Stevu Nashovi, kterého si tehdy v prvním kole zvolili Phoenix Suns.

„Vždycky když ho vidím hrát, tak mi buší srdce. Když hraju své zápasy, jsem v klidu, jelikož je mám pod kontrolou, ale tohle je něco úplně jiného,“ usmíval se jeho bratr Cody, jenž má za sebou první sezonu mezi profesionály.

A teď ve finále podporuje svého staršího sourozence, jenž je ve své třetí sezoně v Oklahomě blízko tomu, aby se spoluhráči zvedl nad hlavu trofej.

Dosud měl ve finále průměr necelých šestadvacet bodů na zápas, tentokrát se výrazně překonal. „Zpětně se mi na tenhle výkon bude koukat hezky,“ usmíval se nadále skromně chlapík, jehož idolem je Kobe Bryant. Naznačuje to osmička na dresu a definitivně prozrazuje první tetování, podobizna zesnulé basketbalové legendy.

Jalen Williams (8) slaví spolu s fanoušky Oklahoma City Thunder. Pascal Siakam (43) z Indiana Pacers se dere ke koši Oklahoma City Thunder, brání ho Jalen Williams.

Zvlášť jeho 13 bodů ve třetí čtvrtině bylo klíčových, jelikož Pacers se v tu chvíli nadechovali k otočce. „Tohle klidně mohl být rozhodující zápas, ten příští musíme odehrát výrazně lépe,“ zdůraznil jejich trenér Rick Carlisle.

Toho bude před šestým zápasem série zajímat především zdravotní stav Tyrese Haliburtona, největší hvězdy týmu, jenž krátce před poločasem střídal kvůli poranění pravé nohy. Ve zbytku zápasu ji pak měl obvázanou.

„Je celkem jasné, že není ve stoprocentní kondici. Ale myslím, že příští utkání zvládne. O poločase jsme měli strach, ale on trval na tom, že bude hrát,“ vysvětlil Carlisle.

S pouhými čtyřmi body však zůstal ve stínu svých předchozích výkonů i ve stínu Williamse, díky kterému má Oklahoma City mečbol.