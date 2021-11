Tajemný basketbalový plán: NBA chce do Evropy, účastnit by se mohli i Češi

S informací o zatím zákulisních přípravách soutěže přišel renomovaný španělský deník Marca.

Pro iDNES Premium se k tématu vyjádřil sekretář České basketbalové federace Michal Konečný: „Nedisponujeme žádnými konkrétními oficiálními informacemi k tomu, co deník Marca vydal. Ale pokud by takový projekt opravdu vznikl, znamenalo by to expanzi nejhodnotnější sportovní značky na evropský trh, který v portfoliu NBA dlouhodobě chybí.“

Proč se tedy elitní basketbalová značka natahuje přes Atlantický oceán právě nyní?