NBA Europe? Možná s Realem, PSG a City. Konkurenti jedou v režimu F1

Komisionář Adam Silver ukazuje Alexi Sarrovi cestu do NBA: | foto: AP

„Je tu jasný zájem (ze strany NBA) a probíhají jednání s FIBA, je to součástí naší práce. Vedeme otevřené rozhovory i s lidmi z Euroligy,“ řekl médiím v prosinci generální sekretář FIBA Andreas Zagklis.

„Nevím, kdy přesně a v jaké podobě, ale předpokládám, že NBA bude mít do dvou let v Evropě silné a konkrétní angažmá,“ prohlásil David Kahn, prezident a spoluvlastník Paris Basketball a bývalý generální manažer Minnesota Timberwolves.

Ofer Yannay, majitel Hapoelu Tel Aviv, do veřejného prostoru vypálil: „Myslím, že je velká šance, že od příštího léta bude mít evropský basketbal pro týmy, které chtějí soutěžit a investovat hodně peněz, více možností než jen Euroligu.“

„NBA vycítila slabinu (v evropském basketbalu) a rozhodla se přijít. Nevíme jak a kdy, ale přijde. Čekáme. Adam Silver (komisionář NBA) nemluví jen, aby něco říkal,“ uvedl pro deník Marca tajemně Jorge Garbajosa, bývalý španělský basketbalista a v současnosti prezident evropské sekce FIBA.

Dokonce i vtípek Ergina Atamana, kouče řeckého Panathinaikosu, po vydařeném listopadovém zápase s Maccabi Tel Aviv, že by klub mohli rovnou pozvat do NBA a Euroliga se má bát, vzbudil v basketbalové komunitě (ne)vážnou otázku: Ví snad taky o něčem?

Tak jak se věci mají okolo NBA Europe, pane Silvere?

Komisař nejslavnější basketbalové soutěže o plánech mluvil během zastávky San Antonio Spurs a Indiana Pacers v Paříži, ale k protřídění spekulací a povídaček příliš nepřispěl.

Jen posuďte sami:

„To, o čem diskutujeme, je soutěž, spíše liga nezávislá na NBA. V jaké formě? Uvidíme. Mluvíme s různými stranami, abychom pochopili, jaké by mohly být příležitosti.“

Komisionář NBA Adam Silver

„Mohli bychom mít franšízy, ale to není priorita.“

„Všechno je na stole. Potenciál zahrnout stávající kluby? Měl by být zájem. Příležitost vytvořit udržitelnou konkurenci? Ano. Chtěli bychom mít zastoupenou širokou základnu zemí? Absolutně.“

„Cokoli, co bychom udělali, by zahrnovalo partnerství s FIBA, i když aktuálně žádné dohody nejsou.“

Fotbalové kluby a peníze z Arábie

Krátce nato se navíc vyvalila další vlna zákulisních informací. Server BasketNews přišel se zprávou, že NBA sonduje situaci u několika fotbalových klubů, zda je u nich možné vytvoření basketbalové sekce obdobné, jakou se pyšní Real Madrid. Ten mimochodem ještě nepodepsal další chystanou desetiletou dohodu o setrvání v Eurolize.

Kromě španělského giganta má v plánech figurovat francouzské PSG či anglický Manchester City, tedy dva výběry s mimoevropskými vlastníky z Kataru, respektive Spojených arabských emirátů.

Právě z Arábie už dlouho panuje zájem o větší zapojení do evropského basketbalu. Do klubového ekosystému už úspěšně vklouzla Dubaj, která hraje v Jadranské lize na Balkáně, o vstup do EuroCupu i Euroligy usilovala ale zatím marně.

Nicméně Final Four ústřední evropské klubové soutěže se bude hrát už letos v Abú Zabí, které za pořadatelské právo mělo podle serveru Eurohoops.net zaplatit 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).

Francouzský basketbal by v nové soutěži mohl reprezentovat také lyonský klub ASVEL, u kterého drží majoritní podíl Tony Parker, legendární hráč San Antonio Spurs. V hledáčku má být i Berlín, nikoliv však tradiční ALBA, jež se aktuálně v Eurolize trápí, nýbrž zcela nový klub ideálně i s vybudovanou halou.

Naopak se údajně v prvotních plánech nepočítá s Izraelem, Litvou, Řeckem, Tureckem ani Srbskem, tedy se zeměmi, které se pyšní skupinami těch nejzapálenějších fanoušků. Tyto trhy nejsou pro NBA při rozjezdu tolik důležité jako západní Evropa.

Jak ale upozornil novinář Brian Windhorst z ESPN, o projektu by musel Silver přesvědčit kromě investorů také 30 klubů z NBA. Jejich vlastníci by mohli být zdrženliví, přece jen, další produkty, ať už G-League, WNBA či Basketball Africa League, k ziskovým dlouhodobě nepatří, nebo se jimi staly teprve nedávno.

Nad změnami uvažuje i Euroliga

Jasněji by mohlo být v březnu, kdy se má Silver s vlastníky organizací sejít. Do té doby zřejmě zůstanou nejasnosti, nad kterými pro Tuttosport dumal i Umberto Gandini, šéf italské Lega Basket Serie A: „Jde o to, že nevíme, jak se NBA rozhodne do Evropy vstoupit: uzavřenou ligou, vytvořením franšíz, nebo tím, že se bude spoléhat na velké stávající kluby? Může taky vsadit jen na velké trhy, kde jsou vhodné struktury.“

A tak mezitím může sledovat vývoj situace v zákulisí Euroligy, kde se zvažuje rozšíření soutěže i udělení stálého členství dalším výběrům.

Soutěže by se nově mohlo účastnit 20 klubů s tím, že i nadále zůstane šest míst pro celky bez stálého členství. To by díky expanzi mohly získat bělehradské kluby – Crvena zvezda a Partizan, dále se nabízí letos úspěšná Paříž nebo Monako.

Ještě před samotným schválením změn se ovšem musejí celky shodnout na podobě formátu. Varianty jsou podle serveru Eurohoops.net dvě: Buďto zůstane systém stejný a bude se hrát 38 zápasů v základní části, nebo se rozdělí týmy do dvou konferencí. Proti soupeřům ze své části by nastoupili ke dvěma utkáním, se soky ze druhé skupiny by pak zápolili jednou, což dává celkově 28 duelů.

Tomáš Satoranský z FC Barcelona v zápase s Maccabi Tel Aviv brání Rokase Jokubaitise.

Na jedné straně jsou vyšší zisky díky rostoucímu počtu utkání, na druhé jednodušší skládání kalendáře, který by mohl vycházet vstříc i reprezentačním cyklům.

Shoda na poslední euroligové schůzce během pondělí a úterý nepadla, nicméně do konce sezony má být jasno.

Basketbal po vzoru F1

A to není vše. Živo je i za hranicemi Evropy.

S pomocí rad Mavericka Cartera, dlouholetého obchodního partnera LeBrona Jamese, se rýsuje snaha o vytvoření basketbalové ligy ve stylu formule 1. Vize s kratšími zhruba dvoutýdenními akcemi v osmi světových městech (zatím se mluví například o Singapuru a Macau) nalákala už řadu významných investorů.

Maverick Carter, obchodní manažer LeBrona Jamese

Podle Financial Times mezi ně patří singapurská vláda, Rijádský veřejný investiční fond, UBS, zakladatel aplikace Skype Geoff Prentice či bývalý výkonný ředitel Facebooku Grady Burnett.

Agentura Bloomberg uvedla, že pro zahájení činnosti se organizátoři rozhodli nastřádat finanční prostředky ve výši asi pěti miliard dolarů. Účastnit by se mělo 12 výběrů – šest mužských a stejný počet ženských.

Vzniknout by tak mohl spíše zajímavý doplněk pro NBA než její přímý konkurent, který se zatím poohlíží po vhodném jméně.

Nuda teď v zákulisí basketbalu rozhodně nehrozí.