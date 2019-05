Portland srovnal sérii s Denverem, rozhodl už v první půli

Basket

Maurice Harkless (vlevo) z Portlandu brání Jamala Murrayho z Denveru.

dnes 5:53

Portland si z Denveru odváží to, pro co si přijel. Ve druhém duelu druhého kola play off basketbalové NBA zvítězil na soupeřově palubovce 97:90 ke dvěma domácím střetnutím nastoupí za stavu 1:1. Hosté po první půli vedli 50:35 a svůj náskok udrželi.

Nejlepším střelcem utkání byl portlandský C. J. McCollum, stačilo mu k tomu „jen“ 20 bodů. Doplnil je šesti doskoky a šesti asistencemi. Damian Lillard zůstal na 14 bodech. Nuggets vedli Nikola Jokič s 16 body, 14 doskoky a sedmi asistencemi a Jamal Murray s 15 body a sedmi asistencemi.