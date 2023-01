Jako videohra, jen efektivnější. Mitchell omámil NBA 71 body, připomněl Kobeho

Takovou (a ještě lepší) kanonádu předvedl v zámořské lize naposledy Kobe Bryant před 17 lety.

I slavný LeBron James uznale pokýval hlavou: „Pokaždé, když se vám podaří nasázet přes čtyřicet bodů, poznáte, že jste extrémně talentovaní pro to, co děláte. Donovan ani jeho rodina na to určitě nikdy nezapomenou.“

Mitchell nevídanou střeleckou explozí potvrdil své výjimečné nadání a dokázal, že status přední hvězdy soutěže mu právem patří.

„Vždy jsem věděl, že můžu být jedním z nejlepších v NBA,“ přiznal v pondělí poté, co dirigoval výhru Cavaliers nad Chicagem 145:134 po prodloužení.

Absolvuje už svou šestou sezonu v NBA, předchozích pět strávil v dresu Utahu. Ač ve všech ročnících sázel v průměru více než dvacet bodů na zápas, týmového úspěchu se nedočkal. V play off dvakrát postoupil do druhého kola, třikrát narazil už v prvním.

I proto vedení organizace v létě zavelelo k mohutné přestavbě a rozprášilo ambiciózní, leč neplodný kádr. Rudy Gobert s velkou pompou zamířil do Minnesoty, ale s novým týmem ani nefiguruje na pozicích pro play off.

Zato Mitchell, původně ukřivděný tím, že se Utah chce zbavit i jeho, se v Clevelandu zabydlel rychle a úspěšně. Zlepšil práci v obraně, stal se lídrem mladé sestavy a užívá si čtvrtou příčku Východní konference. „Nikdy se nestaví nad tým, jak byste mohli takovému klukovi nefandit?“ chválí kouč Bickerstaff.

Donovan Mitchell (vpravo) a Jarrett Allen z Clevelandu v zápase s Chicagem.

Vlídnou povahu si pěstuje už od dětství, kdy původně holdoval baseballu, jelikož jeho otec pracoval v organizaci New York Mets. K hvězdám MLB také Mitchell původně vzhlížel, jejich plakáty si lepil na stěny pokojíčku, zářil, když od nich ulovil autogram.

Baseballové kariéry se musel vzdát v polovině studia střední školy, když si při zápase nešťastně zlomil zápěstí. Pozornost pak soustředil na basketbal, čehož teď rozhodně nelituje.

Zůstává skromný, přívětivý a pracovitý.

V létě po zjištění, že s ním jeho dlouholetý zaměstnavatel Utah nepočítá, dřel ještě usilovněji na fyzické kondici, aby se na změnu připravil. Statisticky prožívá zatím nejlepší sezonu. Průměruje 29 bodů, čtyři doskoky a pět asistencí na zápas.

A od pondělí se dělí o osmé místo v tabulce historicky nejvyšších bodových zápisů za jedno utkání NBA. S rovnou stovkou z roku 1962 vede legendární Wilt Chamberlain. „Být v knize rekordů vedle velikánů jako Wilt je pro mě neuvěřitelnou poctou a požehnáním,“ cení si Mitchell.

„Myslím, že jsem jednou podobný zápas měl v NBA2K,“ vzpomněl si s úsměvem na populární videohru. „Ale nemyslím si, že jsem střílel tak efektivně, navíc to bylo při porážce, takže teď to chutná mnohem líp.“