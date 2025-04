Spolehlivý Krejčí neminul a napálil soupeře. Atlanta drží výhodu pro předkolo

Teprve třetí výhra z posledních devíti zápasů je pro Atlantu velmi důležitá, jelikož ji drží s náskokem jednoho vítězství před devátým Chicagem. To znamená, že Hawks mají blízko k tomu, aby v předkole měli hned dvě možnosti na postup do play off. Nejprve v souboji se sedmým Orlandem a v případě prohry pak s vítězem souboje mezi Chicagem a Miami. Pokud by však Hawks klesli na devátou příčku, museli by pro postup vyhrát oba své souboje v předkole.

Atlanta na Brooklyn vletěla a od začátku si budovala náskok, který už po první čtvrtině byl o 19 bodů. Postupně Hawks vedli až o 32 bodů a v klidu si hlídali vedení. Výrazně k tomu přispěl Risacher, který krátce po svých dvacátých narozeninách proměnil 15 ze svých 20 střel a už počtvrté v sezoně překonal hranici 30 bodů. To je nejvíce mezi nováčky. Znovu tak zvýšil svou šanci na cenu pro nováčka roku.

Další spolehlivý výkon předvedl Krejčí, který na palubovce strávil 17 minut a byl v zakončení stoprocentní. Ve druhé čtvrtině nejprve nafintoval trojku z rohu, obešel obránce a zasmečoval. Hned vzápětí utekl obránci po základní čáře a přidal další snadný koš. A ve třetí čtvrtině trefil trojku z rohu. K tomu proměnil i oba trestné hody.

Povedená Krejčího finta:

