Dallas v NBA podlehl v prodloužení Detroitu, Dončičových 35 bodů nestačilo

„Jsem zklamaný hlavně z našeho výkonu na obranné polovině hřiště. Rozhodně to zítra probereme,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd. Jeho tým mohlo mrzet 15 zahozených trestných hodů z 29 - Dončič trefil dva ze šesti, Dwight Powell jediný ze čtyř.

S úspěšností pod 50 procent stříleli Mavericks trestné hody při alespoň 20 pokusech pouze jednou, a to při porážce s New Jersey v roce 1998. „Když nebráníte jako tým a ještě nedáváte šestky, určitě to nepomáhá,“ uvedl Kidd.

Dramatický duel mohli domácí rozhodnout už v základní hrací době. Minutu před koncem vedli o pět bodů, Dončič trojkou a poté Reggie Bullock trefou zpod koše ale vyrovnali. Necelé dvě sekundy před sirénou měl na ruce vítěznou trojku Isaiah Stewart, jeho střela však v koši neskončila.

V nastaveném čase byl ještě minutu a půl před koncem stav 125:125, poté ale trefil dvě těžké trojky za sebou Kylian Hayes a hosté už nedokázali reagovat. „Pokaždé si mě přebrali obránci, tak jsem cítil, že bych se ke střele mohl dostat. Už z první jsem měl dobrý pocit, z druhé ještě lepší,“ řekl Hayes, který nasbíral 22 bodů. Marvin Bagley přidal 19 bodů a 13 doskoků.

Za Dallas, který ještě nenasadil novou posilu Kembu Walkera, nastřílel 26 bodů Tim Hardaway Jr., Christian Wood dal o bod méně. Texaský tým je v Západní konferenci až jedenáctý, mimo postupové pozice.