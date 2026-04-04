Teenager Flagg psal 51 body historii NBA, porážce Dallasu ani tak nezabránil

Flagg byl v této sezoně už jednou blízko, protože nastřílel 49 bodů. V pátek teenagerovský rekord ještě překonal, poté co v poslední čtvrtině dal 24 bodů.
Stanovil tak zároveň i bodový rekord pro nováčka. Flagg je čtrnáctým hráčem, jenž v této sezoně překonal padesátibodovou hranici. Jenže Dallas špatně bránil, dovolil Orlandu druhý nejvyšší počet bodů v sezoně. Mavaricks jsou již dlouho bez šancí na play off.
Houston si výhrou 140:106 nad Utahem definitivně zajistil účast v nejlepší šestce Západní konference. Aktuálně je pátý a drží se v kontaktu se čtvrtým Denverem i třetími Los Angeles Lakers.
Naopak Minnesota si porážkou 103:115 komplikuje situaci a stále nemá jistotu, že se vyhne předkolu, i když má náskok čtyř výher na sedmý Phoenix.
|
Březnový Dončič? Přestřílel i Bryanta! Vidíte, že je MVP, vyzdvihuje ho spoluhráč
Philadelphii však výhra nad Minnesotou výrazně pomohla ve velmi vyrovnané tabulce Východní konference. Sixers mají na šesté příčce stejnou bilanci jako sedmé Toronto, které zvítězilo 128:96 nad Memphisem. A jen o výhru méně má Charlotte po zápase s Indianou (129:108).
Důležitý duel zvládla i Atlanta, která rozstřílela Brooklyn 141:107 a drží náskok dvou výher na sedmé místo. Pro Hawks to byla už osmnáctá výhra z posledních 20 zápasů.
Boston se udržel v alespoň teoretickém boji o první příčku na východě, protože přehrál Milwaukee 133:101 a pět kol před koncem ztrácí čtyři výhry na vedoucí Detroit. Jaylen Brown přispěl Celtics 25 body, Jayson Tatum měl 23 bodů, 11 doskoků a devět asistencí.
Za Milwaukee opět nehrál Janis Adetokunbo, přestože podle vlastních slov byl připravený nastoupit. Vedení soutěže tak vyšetřuje Bucks, zda svou hvězdu schválně nenasazuje se záměrem prohrávat a zvýšit své šance na draftu.
New York měl skvělý start do zápasu s Chicagem a prvních šest minut vyhrál 20:1. Vedení už nepustil a dominoval 136:96. OG Anunoby k tomu pomohl 31 body. Knicks se tak už ve třetí sezoně po sobě dostali na 50 výher a drží třetí příčku ve Východní konferenci.
Výsledky NBA
Charlotte - Indiana 129:108,