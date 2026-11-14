Knicks ztratili šanci na obhajobu NBA Cupu, Clippers zaskočili Oklahomu

New Yorku se zatím nedaří navázat na skvělou minulou sezonu, ve které získal pohár i mistrovský titul. V tomto ročníku NBA už má za sebou z 12 zápasů šest porážek. Knicks nyní doplatili na nepovedený vstup do poslední čtvrtiny, ve které dovolili Indianě utéct šňůrou 15:2. Poté sice zabrali a deset sekund před koncem se dotáhli na rozdíl dvou bodů a následně i získali míč, ale Karl-Anthony Towns minul potenciální vyrovnávací střelu.
Towns v zápase nasbíral 23 bodů a 15 doskoků, Jalen Brunson přidal 33 bodů a 11 asistencí. Za Indianu dal každý člen základní sestavy dvouciferný počet bodů, výrazně jí ale pomohli náhradníci, kteří přehráli lavičku Knicks.
Sestřih zápasu Indiana – New York:
Portland se proti Sacramentu mohl spolehnout na své hvězdy. Deni Avdija a Damian Lillard dali dohromady 63 bodů, trefili 9 trojek a všech 20 trestných hodů. Pro Trail Blazers to byla třetí ligová výhra v řadě a jsou na čtvrtém místě tabulky Západní konference.
V jejím čele je San Antonio, které si proti Golden State připsalo už jedenáctou výhru v řadě. Tentokráte se na ni Spurs ani moc nenadřeli, jelikož Warriors šetřili opory a už první čtvrtinu prohráli o 24 bodů. I Spurs tak poté mohli šetřit hráče základní sestavy a na palubovce běhali obvyklí náhradníci a hráči širšího kádru. Nejlepším střelcem byl s 32 body Stephon Castle.
Kromě San Antonia mají do pohárové tabulky druhou výhru také Orlando po vítězství 107:99 nad Milwaukee a Miami po triumfu 133:121 nad Clevelandem. Bam Adebayo a Janis Adetokunbo k tomu přispěli každý po 37 bodech, Davion Mitchell si 17 asistencemi vyrovnal kariérní rekord.
Sestřih zápasu LA Clippers – Oklahoma City:
O překvapení se postarali Los Angeles Clippers, kteří v koncovce otočili zápas s Oklahomou City a vyhráli 113:112. Favorizovaní Thunder přitom dvě a půl minuty před koncem vedli o šest bodů, ale po zbytek zápasu už se přes obranu Clippers neprosadili. Naopak veterán Brook Lopez dal dvěma koši týmu z Los Angeles šanci a Darius Garland košem s faulem a následným trestným hodem zápas rozhodl. Dvojnásobný nejlepší hráč soutěže Shai Gilgeous-Alexander pak měl ještě dvě střely na obrat, ale neuspěl a nerozšířil svou sbírku 40 bodů v zápase.
Alperen Sengün se 43 body podepsal pod vítězství Houstonu 125:118 nad Utahem, pro který to byla již jedenáctá porážka za sebou.
NBA – výsledky
Indiana - New York 106:104