Lakers, už s uzdraveným Austinem Reavesem, vedli po první čtvrtině 27:14, v poločase o 16 bodů. Spurs ale ovládli třetí část 30:14 a závěr zvládli lépe. Castle dal 26 bodů a důležitou trojku na 96:90, když zbývalo 43 sekund. Wembanyama měl bodů 25 a k tomu 16 doskoků.
Lakers se do vyřazovací části Poháru NBA nedostali. Dončič měl sice 31 bodů, ale z 13 trojek trefil jedinou. Reaves po vynechaných pěti zápasech přispěl 21 body.
Na stejnou bilanci jako San Antonio 16-4 se dostala Philadelphia. I díky 21 bodům LeBrona Jamese vyhrála 111:87 v Indianě, je v čele Východní konference a dál může usilovat o NBA Cup. Ve čtvrtfinále Jamese a spol. čeká Atlanta, San Antonio narazí na Dallas, který letos v poháru zatím neprohrál. Zbývající dvojice tvoří Detroit - Boston a tým zraněného Víta Krejčího Portland s Memphisem.
Dallas v pátek vyhrál ve Phoenixu 113:109, Cooper Flagg vedl tým s 34 body a osmi asistencemi. Portland zdolal Golden State 116:94 a ovládl skupinu před San Antoniem, které postoupilo z druhé příčky. S 26 body byl lídrem týmu Trail Blazers Deni Avdija. Golden State se stále musí obejít bez Stephena Curryho, který se po zranění břišních svalů teprve vrací k individuálnímu tréninku.
Výsledky basketbalové NBA
New York - Miami 105:108