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Philadelphia porazila obhájce NBA Cupu, James v záměru pomohl otočit skóre

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  8:55

LeBron James z Philadelphie se tlačí do zakončení během utkání proti New Yorku. | foto: Reuters

Obhájci NBA Cupu New York Knicks na úvod dalšího ročníku vloženého turnaje prohráli s basketbalisty Philadelphie 93:98. Sixers k výhře dovedl LeBron James 20 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Tyrese Maxey dal 27 bodů. První porážku v sezoně NBA utrpěl Houston, který prohrál v Dallasu 111:116. Jediným neporaženým týmem zůstává Memphis.

New York, který kromě poháru obhajuje i ligový titul, ještě minutu před koncem zápasu těsně vedl. Pak ale dal koš James a vzápětí vstřelil rozhodující trojku V.J. Edgecombe. Sixers si poradili i bez Jaylena Browna, který absentoval kvůli poraněnému kolenu. Zastoupil ho Anfernee Simons, který dal 21 bodů.

Texaské derby v Dallasu ovládli hvězdní domácí hráči Kyrie Irving a Cooper Flagg, kteří dohromady dali 68 bodů. Zářili především v poslední čtvrtině, ve které dali 27 ze 40 bodů svého týmu a pomohli otočit zápas, ve kterém Mavericks prohrávali už o 11 bodů. Za Houston nastřílel 28 bodů Kevin Durant, ale první prohru v sezoně neodvrátil.

Ještě výraznější obrat předvedli Golden State Warriors, kteří doma prohrávali s Los Angeles Lakers už o 25 bodů. I díky 31 bodům Stephena Curryho, který proměnil osm trojek, však postupně zápas otočili a zvítězili 112:95. Lakers nepomohlo ani 37 bodů Luky Dončiče. Šlo o nejvyšší vítězství týmu, který po první čtvrtině prohrával o více než 20 bodů, v celé historii NBA. V roce 1976 právě Warriors prohrávali s Chicagem 18:41 a nakonec vyhráli o 14 bodů. Curry se zároveň dostal na 18. místo historické tabulky střelců před Dominiquea Wilkinse.

Podruhé za sebou uspělo Miami, které se mohlo opřít o svou hvězdnou trojici. Janis Adetokunbo zaznamenal triple double za 31 bodů, 17 doskoků a 10 asistencí, Bam Adebayo přidal 27 bodů a Klay Thompson trefil sedm trojek a 25 bodů. Výsledkem byla výhra 145:125 nad Indianou, které chyběl zraněný rozehrávač Tyrese Haliburton.

Po sedmi trojkách zaznamenali i Jamal Murray a Christian Braun, kteří dovedli Denver k vítězství 127:120 nad Phoenixem. Murray dal 39 bodů, pro Brauna bylo sedm trojek kariérním maximem. Denver nastřílel v zápase 20 trojek s úspěšností 54 procent. Nikola Jokič k výhře přispěl 18 body a 10 doskoky.

NBA Cup je soutěž, do které se započítávají vybrané ligové zápasy. Po odehrání čtyř takových zápasů se nejlepší týmy ze šesti pětičlenných skupin utkají o trofej, jejíž vítěz bude znám 11. prosince.

Výsledky NBA

Washington - Charlotte 95:79
Boston - Chicago 125:111
Philadelphia - New York 98:93
Toronto - Orlando 114:121
Brooklyn - Detroit 94:110
Minnesota - LA Clippers 127:101
Dallas - Houston 116:111
Miami - Indiana 145:125
Phoenix - Denver 120:127
Golden State - LA Lakers 112:95

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