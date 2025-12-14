San Antonio, překvapivě vyřadilo Oklahomu, ve finále NBA Cupu ho čekají Knicks

San Antonio dovedl k těsnému vítězství mimo jiné uzdravený Victor Wembanyama. Francouzský pivot po dvanáctizápasové pauze a zranění lýtka zaznamenal z pozice náhradníka za 21 minut hry 22 bodů a 9 doskoků. O bod víc dal Devin Vassell a na 22 bodů se dostali rovněž D’Aaron Fox a nejlepší nováček minulé sezony Stephon Castle.
Favorit měl v poslední sekundě možnost vyrovnat, střela Alexe Carusa ale při těsné obraně soupeře ani nedoletěla k obroučce. Thunder reklamovali faul, ale neúspěšně a lídr NBA prohrál poprvé od 5. listopadu. Nic na tom nezměnil ani autor 29 bodů Shai Gilgeous-Alexander.
„Porazit takového soupeře není nikdy snadné. Hodně to pro nás znamená, předvedli jsme kolektivní výkon,“ řekl Wembanyama. Spurs uspěli navzdory 19 ztraceným míčům či osmi nepřesným trestným hodům z 32. Oba celky střílely s úspěšností jen 41 procent, Thunder ale trefili jen devět trojek z 37.
Lídr Knicks Brunson hraje ve skvělé formě a v posledních čtyřech zápasech nastřílel pokaždé alespoň 30 bodů. Proti Orlandu si vylepšil sezonní maximum a přidal i osm asistencí. Trefil 16 z 27 střel, Knicks celkově stříleli s úspěšností 61 procent, zvítězili popáté v řadě a podeváté z posledních 10 utkání.
Karl-Anthony Towns přispěl k výhře 29 body a 8 doskoky. Orlandu citelně chyběl zraněný německý křídelník a mistr světa Frank Wagner. Jalen Suggs zaznamenal 26 bodů a Paolo Banchero 25.
NBA Cup - semifinále:
Orlando - New York 120:132
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|25
|18
|7
|72,0
|2.
|Boston
|25
|15
|10
|60,0
|3.
|Philadelphia
|24
|14
|10
|58,3
|4.
|Toronto
|26
|15
|11
|57,7
|5.
|Brooklyn
|24
|6
|18
|25,0
Centrální divize:
|1.
|Detroit
|25
|20
|5
|80,0
|2.
|Cleveland
|26
|15
|11
|57,7
|3.
|Milwaukee
|26
|11
|15
|42,3
|4.
|Chicago
|24
|10
|14
|41,7
|5.
|Indiana
|25
|6
|19
|24,0
Jihovýchodní divize:
|1.
|Orlando
|26
|15
|11
|57,7
|2.
|Miami
|25
|14
|11
|56,0
|3.
|Atlanta
|26
|14
|12
|53,8
|4.
|Charlotte
|25
|7
|18
|28,0
|5.
|Washington
|23
|3
|20
|13,0
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|Houston
|22
|16
|6
|72,7
|2.
|San Antonio
|25
|18
|7
|72,0
|3.
|Memphis
|25
|11
|14
|44,0
|4.
|Dallas
|26
|10
|16
|38,5
|5.
|New Orleans
|26
|4
|22
|15,4
Pacifická divize:
|1.
|LA Lakers
|24
|17
|7
|70,8
|2.
|Phoenix
|25
|14
|11
|56,0
|3.
|Golden State
|26
|13
|13
|50,0
|4.
|LA Clippers
|25
|6
|19
|24,0
|5.
|Sacramento
|25
|6
|19
|24,0
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|26
|24
|2
|92,3
|2.
|Denver
|24
|18
|6
|75,0
|3.
|Minnesota
|25
|16
|9
|64,0
|4.
|Utah
|24
|9
|15
|37,5
|5.
|Portland
|25
|9
|16
|36,0