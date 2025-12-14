San Antonio, překvapivě vyřadilo Oklahomu, ve finále NBA Cupu ho čekají Knicks

Ve finále NBA Cupu se utkají New York Knicks a nečekaně San Antonio, které vyřadilo dosavadního suveréna zámořské basketbalové ligy Oklahomu. Spurs zvítězili nad finalistou minulého ročníku vloženého turnaje 111:109, Thunder prohráli teprve podruhé v sezoně. Knicks zdolali i díky 40 bodům hvězdného rozehrávače Jalena Brunsona Orlando 132:120. Finále se v Las Veags uskuteční v noci z úterý na středu SEČ.
Jalen Brunson z Knicks střílí přes bránícího Anthonyho Blacka z Orlanda. | foto: Reuters

San Antonio dovedl k těsnému vítězství mimo jiné uzdravený Victor Wembanyama. Francouzský pivot po dvanáctizápasové pauze a zranění lýtka zaznamenal z pozice náhradníka za 21 minut hry 22 bodů a 9 doskoků. O bod víc dal Devin Vassell a na 22 bodů se dostali rovněž D’Aaron Fox a nejlepší nováček minulé sezony Stephon Castle.

Favorit měl v poslední sekundě možnost vyrovnat, střela Alexe Carusa ale při těsné obraně soupeře ani nedoletěla k obroučce. Thunder reklamovali faul, ale neúspěšně a lídr NBA prohrál poprvé od 5. listopadu. Nic na tom nezměnil ani autor 29 bodů Shai Gilgeous-Alexander.

„Porazit takového soupeře není nikdy snadné. Hodně to pro nás znamená, předvedli jsme kolektivní výkon,“ řekl Wembanyama. Spurs uspěli navzdory 19 ztraceným míčům či osmi nepřesným trestným hodům z 32. Oba celky střílely s úspěšností jen 41 procent, Thunder ale trefili jen devět trojek z 37.

Lídr Knicks Brunson hraje ve skvělé formě a v posledních čtyřech zápasech nastřílel pokaždé alespoň 30 bodů. Proti Orlandu si vylepšil sezonní maximum a přidal i osm asistencí. Trefil 16 z 27 střel, Knicks celkově stříleli s úspěšností 61 procent, zvítězili popáté v řadě a podeváté z posledních 10 utkání.

Karl-Anthony Towns přispěl k výhře 29 body a 8 doskoky. Orlandu citelně chyběl zraněný německý křídelník a mistr světa Frank Wagner. Jalen Suggs zaznamenal 26 bodů a Paolo Banchero 25.

NBA Cup - semifinále:

Orlando - New York 120:132
Oklahoma City - San Antonio 109:111.

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York2518772,0
2.Boston25151060,0
3.Philadelphia24141058,3
4.Toronto26151157,7
5.Brooklyn2461825,0

Centrální divize:

1.Detroit2520580,0
2.Cleveland26151157,7
3.Milwaukee26111542,3
4.Chicago24101441,7
5.Indiana2561924,0

Jihovýchodní divize:

1.Orlando26151157,7
2.Miami25141156,0
3.Atlanta26141253,8
4.Charlotte2571828,0
5.Washington2332013,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.Houston2216672,7
2.San Antonio2518772,0
3.Memphis25111444,0
4.Dallas26101638,5
5.New Orleans2642215,4

Pacifická divize:

1.LA Lakers2417770,8
2.Phoenix25141156,0
3.Golden State26131350,0
4.LA Clippers2561924,0
5.Sacramento2561924,0

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City2624292,3
2.Denver2418675,0
3.Minnesota2516964,0
4.Utah2491537,5
5.Portland2591636,0
