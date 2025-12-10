Na vítězství Knicks se podílel 35 body Jalen Brunson, hned 26 z nich nastřílel už v první půli, což je jeho nejlepší výkon v sezoně. Za domácí Raptors se blýskl Brandon Ingram 31 body, ale šestou prohru Toronta z posledních sedmi utkání neodvrátil.
Knicks za tříletou historii vloženého poháru postoupili mezi čtyři nejlepší poprvé. Proti Torontu sice prohráli 35:39 první čtvrtinu, ve druhé ale soupeře převálcovali 34:13 a v klidu dokráčeli k výhře. Dovedli ho k ní Jalen Brunson s 35 body (hned 26 z nich nastřílel už v první půli, což je jeho nejlepší výkon v sezoně), Josh Hart s 21 či Karl-Anthony Towns se 14 a 16 doskoky.
Podívejte se, jak zářil Jalen Brunson:
Vítězný celek si zahrál čtvrtfinále také v předchozích dvou ročnících, pokaždé ale vypadl. Tentokrát mu pomohlo, že Raptors nemohli nasadit dva bývalé hráče Kincks – RJ Barretta a Immanuela Quickleyho, kteří chyběli kvůli nemoci či zranění. Po začátku 13-1 je Toronto z formy, z posledních sedmi utkání vyhrálo jediný.
Proti New Yorku spoléhali Raptors na Brandona Ingrama s 31 body, šesti doskoky i asistencemi a Jamala Sheada s 18 body, jenže trefili jen 11 z 38 trojek. Hosté naopak proměnili 53 procent střel, na doskoky vyhráli 48:37 a nevadilo jim 11 zahozených šestek z 28.
Soupeřem New Yorku v semifinále bude Orlando, které si na domácím hřišti poradilo s Miami. Klíčem k výhře byl výkon Desmonda Banea, jenž byl před několika dny potrestán pokutou 35 000 dolarů za nesportovní chování z duelu právě proti Knicks. Bane tentokrát trefil šest z devíti trojek a celkem 14 z 24 střel z pole. Od svého letního příchodu z Memphis Grizzlies potřetí nasbíral 37 bodů. Ve všech těchto utkáních slavili Magic vítězství.
„Ztratil jsem 35 tisíc, musím ty peníze nějak dostat zpátky,“ komentoval svůj výkon sedmadvacetiletý střelec, jenž narážel na odměnu přes 100 tisíc dolarů, kterou každý hráč obdržel za postup do semifinále. Za případnou výhru v poháru by si přišel na víc než půl milionu. Proti Miami mu sekundoval Jalen Suggs s 20 body.
Podívejte se, co předvedl Desmond Bane:
Heat, kteří trefili jen osm z 33 trojek oproti 15 z 32 Orlanda, vedli Norman Powell s 21 body, Tyler Herro s 20 a Bam Adebayo s 19 body a osmi doskoky. V duelu plném zvratů, ve kterém Miami vedlo až o 16 bodů, ale i prohrávalo o 14, se Magic popasovali se 17 ztrátami, zatímco Heat ztratili jen osm míčů.
Zbývající dva postupující vzejdou ze čtvrtfinálových duelů Západní konference. V nich Oklahoma City vyzve Phoenix a LA Lakers oslabené San Antonio bez Victora Wembanyamy. Obhájce titulu Milwaukee už je ve vložené soutěži ze hry o titul venku stejně jako Atlanta českého reprezentanta Víta Krejčího.
Semifinálové zápasy jsou v Las Vegas na programu o víkendu, finále se uskuteční příští týden.
Výsledky basketbalové NBA
NBA Cup - čtvrtfinále:
Orlando - Miami 117:108