Oklahoma ve čtvrtfinále NBA Cupu jasně přehrála Phoenix, postupuje i San Antonio

  8:01aktualizováno  8:59
Basketbalisté Oklahoma City a San Antonia postoupili do semifinále NBA Cupu a v neděli se v Las Vegas utkají o postup do finále. Thunder deklasovali Phoenix 138:89 a mohou navázat na červnový zisk mistrovského titulu další trofejí. San Antonio vyřadilo vítěze první sezony NBA Cupu Los Angeles Lakers po výhře 132:119.
Stephon Castle (vpravo) ze San Antonia se prodírá přes Lebrona Jamese a Marcuse...

Stephon Castle (vpravo) ze San Antonia se prodírá přes Lebrona Jamese a Marcuse Smarta z Los Angeles Lakers ve čtvrtfinále NBA Cupu. | foto: AP

Alex Caruso (vlevo) z Oklahomy se snaží obejít Jalena Greena z Phoenixu.
Harrison Barnes (vlevo) ze San Antonia se snaží zastavit Lebrona Jamese z LA...
Aaron Wiggins (vpravo) z Oklahomy během čtvrtfinále NBA Cupu proti Phoenixu.
Marcus Smart z Los Angeles Lakers ve čtvrtfinále NBA Cupu.
5 fotografií

Z finálového turnaje tak po Lakers a Milwaukee Bucks vzejde nový pohárový šampion. Z Východní konference si účast v semifinále vybojovali basketbalisté New Yorku a Orlanda, jejich duel je na programu v sobotu. Finále se v Las Vegas bude hrát příští týden.

Oklahoma City suverénně potvrdila roli hlavního favorita a má na kontě stále jedinou porážku. Vyrovnala rekord soutěže v nejlepším startu do sezony s bilancí 24:1 po 25 zápasech. To se povedlo jen v roce 2015 Golden State Warriors. Zároveň šestnáctou výhrou v řadě Thunder vytvořili nový klubový rekord.

Proti Phoenixu hrajícímu bez největší hvězdy Devina Bookera neponechali nic náhodě a od začátku soupeře tlačili. Už po deseti minutách vedli o 20 bodů. Suns sice zabrali a snížili, ale na přelomu poločasu předvedli Thunder šňůru 26:6 a zápas definitivně rozhodli.

Pak už mohli dohrávat náhradníci a i ti byli na straně Oklahomy City lepší. Všech třináct hráčů skórovalo a všichni odehráli více než devět minut. Nakonec z toho byla pro Phoenix nejtěžší porážka v historii, a to o 49 bodů. Dosud nejvíce prohráli o 48 bodů.

Brunsonova nejlepší půle v sezoně načala Toronto. Bane v NBA Cupu ukázal magii

Střelecké hody Oklahomy City opět táhl druhý nejlepší střelec sezony Shai Gilgeous-Alexander s 28 body a osmi asistencemi. Chet Holmgren přidal 24 bodů. Thunder stříleli s úspěšností 60 procent a dali i 22 trojek s úspěšností 55 procent. Trojku trefilo 12 hráčů Thunder.

„Bylo skvělé s jakým tempem tým do zápasu vstoupil a dokázal ho udržet. Za vysokého vedení není snadné udržet koncentraci, ale týmu se to povedlo, ať hrál kdokoli,“ řekl trenér Thunder Mark Daigneault.

San Antonio si s Lakers poradilo i bez Victora Wembanyamy, který je stále mimo hru se zraněním lýtka. Bez francouzského pivota vyhrálo devátý z posledních 12 zápasů, podle trenéra Mitche Johnsona je navíc šance, že do víkendových bojů v poháru bude Wembanyama opět fit. Spurs táhl Stephon Castle, který si připsal double double za 30 bodů a deset doskoků, De’Aaron Fox přidal 20 bodů.

San Antonio sice v úvodu zápasu prohrávalo, na přelomu první a druhé čtvrtiny se ale šňůrou 20:4 dostalo do vedení a Lakers už zpátky do utkání nepustilo. Domácí nezachránil ani Luka Dončič, který nastřílel 35 bodů a přidal osm asistencí. Marcus Smart se po zranění zad a dvoutýdenní pauze vrátil 26 body. LeBron James zaznamenal 19 bodů, 15 doskoků a osm asistencí.

Výsledky basketbalové NBA

NBA Cup - čtvrtfinále:
Oklahoma City - Phoenix 138:89
LA Lakers - San Antonio 119:132

Výsledky

