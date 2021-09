Povinné očkování v NBA? Pro hráče ne, pro rozhodčí či zaměstnance klubů ano

Podle informací ESPN se plně očkovaní hráči nebudou muset podrobovat pravidelnému testování na rozdíl od těch, kteří vakcinaci nepodstoupí. Pro ně budou platit jasná pravidla, například jeden test během tréninkového dne nebo přejezdového na zápas a další v den utkání. Během cesty i při pohybu v klubových prostorách si budou muset chránit nos a ústa a v šatně mít vyhrazený prostor.

NBA uvedla, že do konce minulé sezony bylo očkovaných basketbalistů zhruba 85 procent. Někteří hráči nicméně budou muset splnit tuto povinnost, pokud to nařizuje vláda jejich domovských států, což se pro domácí zápasy týká týmů Golden State Warriors, New York Knicks a Brooklyn Nets.

Tréninkové kempy začnou na konci září. Devětadvacetiletého Satoranského čeká šestá sezona v NBA, během letní pauzy vyměnil Chicago Bulls za New Orleans Pelicans. O osm let mladší rovněž rozehrávač Krejčí se těší na premiéru v dresu celku Oklahoma City Thunder.