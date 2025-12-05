Bezdůvodné šetření hvězdy a milionová pokuta. NBA si opět došlápla na Cleveland

Cavaliers už v listopadu dostali pokutu 100 000 dolarů za to, že bez objektivních důvodů šetřili Donovana Mitchella a Evana Mobleyho v utkání proti Miami.
Klub tehdy pykal za to, že v rozporu s regulemi nechal odpočívat více než jednoho hráče se statusem hvězdy.
V případě Garlanda, který po operaci palce na noze vstoupil do sezony později a ještě neodehrál více než dva zápasy za sebou, byl hráč podle vyšetřování NBA schopen nastoupit do jednoho ze dvou utkání, které Cavaliers odehráli 23. a 24. listopadu.
Klub jej postavil do hry v domácím duelu s Los Angeles Clippers a o den později nechal Garlanda odpočívat.
Zápas v Torontu ale vysílaly celostátní televize v USA a Kanadě a účastník letošního Utkání hvězd NBA měl podle výkladu pravidel nastoupit právě v něm místo o den dříve.
„K porušení pravidel došlo tím, že Cavaliers nepostavili Garlanda do celostátně vysílaného zápasu 24. listopadu, a místo toho jej nasadili 23. listopadu, kdy zápas vysílán nebyl,“ uvedla NBA.