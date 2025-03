Cleveland otočil zápas s Brooklynem, v NBA slaví patnáctou výhru v řadě

Tentokrát ale měli Cavaliers namále, když se jim nepovedla druhá čtvrtina, ve které soupeř získal dvouciferný náskok. Ten na začátku druhé půle narostl dokonce až na 18 bodů. Pak ale Cleveland, hrající bez hvězdného Donovana Mitchella, zabral a začal ztrátu snižovat.

V závěrečné čtvrtině vzal vše do svých rukou rozehrávač Darius Garland a 18 body zařídil obrat. V poslední minutě dal Garland čtyři body a dostal se celkově na 30, Max Strus završil výhru čtyřmi trestnými hody a odmítl tak překvapení na úkor favorita.

Momenty ze zápasu Cleveland – Brooklyn:

Hrdinou večera se stal Tyrese Haliburton, který tři vteřiny před koncem zápasu s Milwaukee vystřelil Indianě vítězství 115:114 těžkou trojkou s faulem. Rozehrávači Pacers se přitom v zápase tolik nedařilo a měl na kontě jen deset bodů, jenže ve chvíli, kdy se Milwaukee čtyři sekundy před koncem ujalo vedení 114:111, si naběhl na vyhození z autu téměř až do rohu hřiště a těžkou trojku z odskoku dokázal poslat do koše, čím srovnal skóre.

Zároveň při tom byl faulován a trestným hodem zápas rozhodl. „Byl to signál jak z amerického fotbalu. Hodně jsme si křížili cesty, abychom to obraně ztížili. Pamatuji si, že tuto akci jsme hráli před dvěma roky v přípravě a také jsem to takhle trefil,“ prohlásil Haliburton. „Byla to opravdu těžká střela. Ještě se ho snažil blokovat Janis Adetokunbo. Pochybuji, že přes něj vůbec viděl na koš,“ ocenil spoluhráče Pascal Siakam, s 25 body nejlepší střelec Indiany.

Adetokunbo se pak ještě snažil rychle dostat přes celé hřiště, ale se svou trojkou neuspěl. Indiana se tak šestatřicátou výhrou v sezoně dotáhla na čtvrtém místě tabulky Východní konference právě na Bucks.

Zion Williamson si připsal druhý triple double kariéry a 22 body, 10 doskoky a 12 asistencemi dovedl New Orleans k vítězství 127:120 nad Los Angeles Clippers. Poraženým nestačilo 29 bodů Kawhiho Leonarda ani 25 bodů a 17 asistencí Jamese Hardena.