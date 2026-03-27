Knueppel klepl Knicks. Newyorská vítězná jízda skončila v Charlotte

I bez Cadea Cunninghama nadále vítězí Detroit Pistons, kteří zdolali New Orleans Pelicans 129:108 i díky 30 bodům, 10 doskokům a sedmi asistencím pivota Jalena Durena.
Hornets si proti New Yorku vypracovali náskok až 21 bodů a došli si pro pohodlnou výhru, na které nic nezměnila ani poslední část, již ztratili 20:27. Kromě Knueppela, který trefil šest trojek, se prosadil 22 body LaMelo Ball a 21 bodů dal Brandon Miller. Knueppel se ve 20 letech stal nejmladším hráčem, který nasbíral v jedné sezoně NBA alespoň 250 trojek.
V dresu Knicks zaznamenal Jalen Brunson 26 bodů a 13 asistencí. Newyorský tým ztrácí na třetí příčce Východní konference jedno utkání na druhý Boston. Charlotte je deváté se stejnou bilancí 39-34, jako mají Miami a Orlando.
Orlando po sérii šesti porážek udolalo basketbalisty Sacramenta 121:117. Paolo Banchero se o výhru zasloužil 30 body a devíti doskoky. Třicetibodovou hranici pokořil potřetí za sebou. S 23 body mu sekundoval Desmond Bane.
Sacramento, které je poslední v Západní konferenci, táhl nejlepší střelec čtvrtečních zápasů DeMar DeRozan. Šestatřicetiletý hráč měl 33 bodů a 11 asistencí.
Osmé vítězství z posledních 10 zápasů si připsal Detroit, který se také proti New Orleans vyrovnal s absencí rozehrávače Cunninghama, jemuž před týdnem zkolabovala plíce. Duren mimo jiné trefil 10 z 12 střel z pole. Kevin Huerter přispěl k výhře Pistons 22 body. Na druhé straně zaznamenal 21 bodů Zion Williamson.
NBA – výsledky
Charlotte Hornets - New York Knicks 114:103