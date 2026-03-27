Knueppel klepl Knicks. Newyorská vítězná jízda skončila v Charlotte

  8:23aktualizováno  9:08
Charlotte Hornets vyhráli v NBA páté utkání v řadě. Doma porazili New York Knicks 114:103 a ukončili jeho sérii sedmi vítězství. Hvězdou zápasu byl jeden z kandidátů na ocenění pro nováčka sezony v basketbalové lize Kon Knueppel, který nasbíral 26 bodů, 11 doskoků a osm asistencí.
Sion James (4) a Kon Knueppel (7) z Charlotte Hornets oslavují.

Sion James (4) a Kon Knueppel (7) z Charlotte Hornets oslavují.

I bez Cadea Cunninghama nadále vítězí Detroit Pistons, kteří zdolali New Orleans Pelicans 129:108 i díky 30 bodům, 10 doskokům a sedmi asistencím pivota Jalena Durena.

Hornets si proti New Yorku vypracovali náskok až 21 bodů a došli si pro pohodlnou výhru, na které nic nezměnila ani poslední část, již ztratili 20:27. Kromě Knueppela, který trefil šest trojek, se prosadil 22 body LaMelo Ball a 21 bodů dal Brandon Miller. Knueppel se ve 20 letech stal nejmladším hráčem, který nasbíral v jedné sezoně NBA alespoň 250 trojek.

V dresu Knicks zaznamenal Jalen Brunson 26 bodů a 13 asistencí. Newyorský tým ztrácí na třetí příčce Východní konference jedno utkání na druhý Boston. Charlotte je deváté se stejnou bilancí 39-34, jako mají Miami a Orlando.

Orlando po sérii šesti porážek udolalo basketbalisty Sacramenta 121:117. Paolo Banchero se o výhru zasloužil 30 body a devíti doskoky. Třicetibodovou hranici pokořil potřetí za sebou. S 23 body mu sekundoval Desmond Bane.

Sacramento, které je poslední v Západní konferenci, táhl nejlepší střelec čtvrtečních zápasů DeMar DeRozan. Šestatřicetiletý hráč měl 33 bodů a 11 asistencí.

Osmé vítězství z posledních 10 zápasů si připsal Detroit, který se také proti New Orleans vyrovnal s absencí rozehrávače Cunninghama, jemuž před týdnem zkolabovala plíce. Duren mimo jiné trefil 10 z 12 střel z pole. Kevin Huerter přispěl k výhře Pistons 22 body. Na druhé straně zaznamenal 21 bodů Zion Williamson.

Charlotte Hornets - New York Knicks 114:103
Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 129:108
Orlando Magic - Sacramento Kings 121:117

Knueppel klepl Knicks. Newyorská vítězná jízda skončila v Charlotte

Sion James (4) a Kon Knueppel (7) z Charlotte Hornets oslavují.

Charlotte Hornets vyhráli v NBA páté utkání v řadě. Doma porazili New York Knicks 114:103 a ukončili jeho sérii sedmi vítězství. Hvězdou zápasu byl jeden z kandidátů na ocenění pro nováčka sezony v...

27. března 2026  8:23,  aktualizováno  9:08

