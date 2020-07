Dobré zprávy z Disney Worldu: 690 koronavirových testů - a všechny negativní

Ve hře bude už jen 22 z 30 týmů, které čeká zkrácená dohrávka základní části a play off. V posledních dvou vlnách testů na covid-19 se neobjevil ani jeden pozitivní případ.

„Všechno běží podle protokolu. Jsme optimisté a věříme tomu, že pokud budou všichni dodržovat bezpečnostní opatření, budeme moci korunovat šampiona,“ řekl na dnešní tiskové konferenci zástupce komisionáře NBA Mark Tatum.

Ten neuvedl, co by se stalo, kdyby musela být liga znovu přerušena. Pouze prohlásil, že každou komplikaci bude řešit tým expertů, který bude konkrétní případy posuzovat jednotlivě. Šampion by měl být znám nejpozději 12. října.

Za poslední týden bylo otestováno 344 hráčů a všichni byli negativní. V předchozím týdnu bylo 346 negativních testů, v prvním týdnu po příjezdu týmů na Floridu měli pozitivní test dva hráči.