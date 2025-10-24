Skandál v NBA. Policie si odvedla trenéra a rozehrávače. Kvůli sázkám, hazardu i mafii

  6:30
Trenér basketbalistů Portlandu Chauncey Billups a rozehrávač Miami Terry Rozier byli zatčeni v souvislosti s federálním vyšetřováním nelegálních sportovních sázek a hazardních her. Mezi více než třiceti zatčenými je i bývalý asistent Clevelandu Damon Jones. Informovaly o tom americké úřady. NBA se k případu zatím nevyjádřila.
Chauncey Billups jako trenér Portland Trail Blazers

Chauncey Billups jako trenér Portland Trail Blazers | foto: AP

Isiah Thomas (vlevo) a Chauncey Billups na zápase svých Detroit Pistons
Chauncey Billups
Chauncey Billups (vpravo) z LA Clippers uniká Randymu Foyeovi z Utahu.
Francisco Garcia (v černém) ze Sacramenta sleduje, jak si bude při driblinku
Billups je spolu s třiceti dalšími lidmi obviněn z podílu na rozsáhlém podvodu se zmanipulovanými pokerovými hrami, které organizovala mafie. Rozier, Jones a další čelí v samostatné obžalobě obvinění z účasti na nelegálním sportovním sázení s využitím soukromých informací z NBA. Oba případy spolu podle úřadů souvisí.

Podle médií byl Billups zatčen v Oregonu, Rozier v Orlandu. Miami tam ve středu odehrálo svůj úvodní zápas nové sezony NBA a Rozier do něj nezasáhl. Oficiálně se jednalo o rozhodnutí trenéra.

Wembanyama vyšší a vyšší, nejstarší tým historie i zranění na startu. NBA je tu

Trail Blazers v reakci na Billupsovo zatčení jmenovali dočasným hlavním koučem dosavadního asistenta Tiaga Splittera. Čtyřicetiletý Brazilec a bývalý hráč San Antonia, Atlanty či Philadelphie si odbude premiéru v pátek v duelu s Golden State. V minulosti byla asistentem v Brooklynu a Houstonu, v minulé sezoně vedl jako hlavní trenér euroligovou Paříž.

V dubnu 2024 byl v NBA doživotně suspendován za sázkové podvody Jontay Porter. Tehdejší hráč Toronta údajně sdílel důvěrné informace se sázkaři a sám sázel na zápasy NBA.

