Německo bylo dějištěm soutěžního zápasu elitní zámořské ligy poprvé v historii, v hledišti ho sledovalo 13 738 návštěvníků a s nimi například někdejší hvězdy NBA Dirk Nowitzki a Detlef Schrempf.
Orlando v závěru otočilo výsledek a vybojovalo třetí výhru z posledních čtyř zápasů, patří mu šesté místo ve Východní konferenci. Memphis naopak potřetí z posledních čtyř zápasů prohrál a je v Západní konferenci první pod čarou postupu do play off se stejnou bilancí 17-23, jakou mají výše postavení Los Angeles Clippers.
Lídrem Orlanda byl s 26 body a 13 doskoky křídelník Paolo Banchero. Nejlepším střelcem zápasu byl s 30 body Jaren Jackson z poražených Grizzlies. Oba týmy se utkají znovu v neděli v Londýně.
To nejlepší ze zápasu NBA v Berlíně: