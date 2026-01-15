NBA rozjásala Berlín. Před Kloppem či Nowitzkým se radovali bratři Wagnerovi

Autor:
  23:36
Basketbalisté Orlanda porazili Memphis v utkání NBA hraném v Berlíně a z vítězství 118:111 se k nadšení diváků radovala i bratrská dvojice Franz a Moritz Wagnerovi s dalším německým reprezentantem Tristanem da Silvou.
Moritz Wagner z Orlando Magic během utkání NBA v Berlíně.

Moritz Wagner z Orlando Magic během utkání NBA v Berlíně. | foto: Annegret HilseReuters

Basketbalisté Orlando Magic se radují z výhry v Berlíně.
Franz Wagner z Orlando Magic během utkání NBA v Berlíně.
Fronty fanoušků na utkání NBA v Berlíně.
Zápas NBA mezi Orlando Magic a Memphis Grizzlies v Berlíně.


Německo bylo dějištěm soutěžního zápasu elitní zámořské ligy poprvé v historii, v hledišti ho sledovalo 13 738 návštěvníků a s nimi například někdejší hvězdy NBA Dirk Nowitzki a Detlef Schrempf.

Legendární německý basketbalista Dirk Nowitzki před zápasem NBA v Berlíně.

Jürgen Klopp a Johan Bakayoko před zápasem NBA v Berlíně.

Orlando v závěru otočilo výsledek a vybojovalo třetí výhru z posledních čtyř zápasů, patří mu šesté místo ve Východní konferenci. Memphis naopak potřetí z posledních čtyř zápasů prohrál a je v Západní konferenci první pod čarou postupu do play off se stejnou bilancí 17-23, jakou mají výše postavení Los Angeles Clippers.

Lídrem Orlanda byl s 26 body a 13 doskoky křídelník Paolo Banchero. Nejlepším střelcem zápasu byl s 30 body Jaren Jackson z poražených Grizzlies. Oba týmy se utkají znovu v neděli v Londýně.

To nejlepší ze zápasu NBA v Berlíně:

