Další Simmonsův přešlap: kouč ho vyhodil z tréninku, Philadelphia ho suspendovala

Už dříve měl Simmons se Sixers spor, do přípravného kempu nastoupil s výrazným zpožděním, protože si chce vynutit výměnu.

Pětadvacetiletý Australan, jenž si zahrál třikrát Utkání hvězd NBA, se přidal k Sixers až v minulém týdnu a nyní s týmem absolvoval třetí tréninkový den.

„Nemyslím si, že chtěl dělat to, co ostatní. Tak jsem mu řekl, že by měl odejít. Pak jsme pokračovali v tréninku,“ řekl Rivers.

Simmonsovi zbývají ve Philadelphii ještě čtyři roky ze smlouvy a podle ní i 147 milionů dolarů. V minulé sezoně měl v základní části průměry 14,3 bodu a zhruba sedm asistencí i doskoků na zápas.

Nejvyšší rozehrávač v lize se stále více trápí při střele z jumpu, ale bývá řazen mezi nejlepší defenzivní hráče na světě.

Sixers vyhráli Východní konferenci, ale vypadli ve druhém kole v sedmi zápasech s Atlantou. Sezonu zahájí proti Pelikánům z New Orleans v jejich hale ve středu.