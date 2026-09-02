Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ukaž se! NBA vybrala Houšku mezi nejlepší teenagery světa do Phoenixu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  8:30
Z pekla do ráje během jediného roku. Basketbalistovi Markovi Houškovi v březnu v Abú Zabí nad hlavou létaly rakety a strachoval se o život, když vypukl konflikt na Blízkém východě, pak raketově vyletěla jeho kariéra. Teď si sedmnáctiletý supertalent v Istanbulu vysloužil nominaci na závěrečný kemp NBA a FIBA Basketball Without Borders v americkém Phoenixu při příležitosti All-Star Game 2027.

„Bláznivý rok,“ odfoukl si rozehrávač víc než dvoumetrový, což je vzácnost i ve světovém měřítku. Chystá se na sezonu v Děčíně a dál se přibližuje snu jménem NBA.

Jak to v Istanbulu vypadalo?
Vybrali 78 hráčů z celého světa, tedy vyjma kluků z Ameriky. Byla to super zkušenost, čtyři dny plné tréninku, nabrali jsme dost zkušeností, nových vjemů. Byli tam trenéři, hráči a legendy z NBA. Dávali nám zpětnou vazbu, a když jsme se potřebovali zeptat, odpověděli.

Na co jste se ptal?
Jak se hraje proti LeBronovi, Currymu, Wembanyamovi, tedy těm největším hvězdám. Ptali jsme se kluků, co jsou aktivně v NBA. Povídali třeba o Wembanyamovi, který měří 224 cm. Jdete do koše, on je zády, vystřelíte, on se otočí, zablokuje vás a běží na druhou stranu. Vy ani nevíte, že blok přišel, neboť je tak vysoko, že se to nedá očekávat.

Satoranského sezona doma. Tuhle atrakci Praha ztratila, nemá halu pro miliardáře

Jak vypadal běžný den?
Vstávali jsme v osm ráno, tréninkový blok byl od devíti do dvou odpoledne. Pak jsme měli volno, konaly se různé týmové aktivity, v hotelu jsme chodili hrát ping-pong, Playstation, na něco jsme koukali.

Jakou úroveň měly tréninky?
Bylo tam 78 nejlepších hráčů našeho ročníku na světě, kvalita šla cítit. První dva dny byly složitější na sehrání, protože jsme se viděli poprvé v životě, pak už jsme si rozuměli. Věděli jsme, co od koho čekat.

S kým jste si rozuměl?
S každým jinak. Já osobně jsem se bavil hodně s kluky ze Srbska, Slovinska. Jazyk je podobný, basketbalová logika taky. Ale bavili jsme se všichni se všemi, skupinky se měnily. Na všechny jsem si vzal Instagram, s řadou hráčů budeme v kontaktu.

Panovala tam řevnivost, nebo spíš přátelské prostředí?
Na tréninku jsou všichni kamarádi, ale jakmile se hraje pět na pět, už je to těžší, každý se chce ukázat. Někdo nepůjčí balon, ale objevovalo se to málo. Spíš se hrálo týmově, což mi nedělalo problém, já k sobě spoluhráče potřebuji. Táta mi říká, že si dělám kamarády. Já se snažil být týmový, abych se zalíbil nejen skautům a trenérům, ale i spoluhráčům. Ani žádná zákeřnost nebyla, všechno probíhalo ve zdravém duchu. I když, ne že bychom byli úplně kamarádi.

Nervozita vás nesvazovala?
Bylo to jiné, než když se jde trénovat v Děčíně, ale úplně nervozita nebyla. Akcí mám za sebou dost, ne na takové úrovni, ale na reprezentační.

Děčínský basketbalista Marek Houška na akci Basket bal Without Borders, kterou v Istanbulu pořádala NBA a FIBA.
Děčínský basketbalista Marek Houška na akci Basket bal Without Borders, kterou v Istanbulu pořádala NBA a FIBA.
Děčínský basketbalista Marek Houška na akci Basket bal Without Borders, kterou v Istanbulu pořádala NBA a FIBA.
Marek Houška na předsezonní tiskové konferenci basketbalového Armexu Děčín.
Děčínský basketbalista Marek Houška na akci Basket bal Without Borders, kterou v Istanbulu pořádala NBA a FIBA.
57 fotografií

Jak se vám dařilo?
Jak jsem si představoval. Vybrali mě do All-Stars mezi 10 nejlepších hráčů na celém kempu, za to jsem strašně rád. V půlce února mě čeká výlet na Phoenixu, kde budou i kluci z Ameriky. Moc se těším, hraje se tam NBA, uvidíme, co z toho bude.

Musíte se štípnout, jestli se vám to všechno nezdá? Vždyť zkraje roku vám při turnaji NextGen Euroleague létaly nad hlavou rakety.
Byli jsme v Abú Zabí, kde zrovna začala válka. Vrátili jsme se a hned jsem nastoupil do derby v Ústí nad Labem. Věcí se za letošek stalo dost. Doufám tedy, že válku jsem zažil naposledy. Tenhle rok mi přinesl spoustu zkušeností, které využiji v dospělém basketbale.

A co můžete předvést na kempu při All-Star Game ve Phoenixu?
Nečekal jsem, že z Istanbulu odletím s cenou pro nejlepších deset. Nejprve jsem navnímal, jak někteří kluci vypadají a hrají, a pak jsem se snažil, abych vynikal v tom, co umím nejlíp. A to je připravovat ostatním pozice. Pro někoho přihrávám až moc, jiné to osloví. Někomu se líbí, že tam nejsou hráči, co koukají jen na sebe, 24 vteřin z 24 vteřin drží balon a vystřelí trojku. V Evropě nejsme toho stylu zastánci.

Těšíte se na srovnání s top Američany vaší generace?
Byli jsme na turnajích, kde byli Američané, ale ne ti úplně nejlepší. Schovávají si je na takové akce a mistrovství světa. Bude to hodně o individuální a fyzické připravenosti, o atletičnosti, kterou vynikají. Na porovnání s jiným stylem hry se těším. Doufám, že budu vynikat týmovostí, že přihraju balon navíc, že shodím míč na pivota, že budu prostě týmovější než ostatní. Někdy musíte myslet i sám na sebe, ale když hrajete jako tým, je šance na výhru větší. A ne dávat balon pořád jednomu, ať nás spasí. Některé zápasy tak vyhrát jdou, ale ne dlouhodobě.

Udělal jste další krok do NBA?
Určitě. Je to jejich akce. Už teď nás sledovali, ale ve Phoenixu už budou možná i hlavní agenti a skauti, kluby v NBA mají strašně velká skautingová oddělení. Když se v Phoenixu ukážu, posunu se o kus blíž. Ale těch kroků nás čeká ještě hodně.

Fůra černé práce i bleskové vyléčení před MS. Teď dal Kříž reprezentaci sbohem

Kolikrát se přistihnete, že se vidíte v televizi, jak hrajete v NBA?
Někdy nad tím přemýšlím. Doufám, že se sen splní a jednou si v NBA doopravdy zahraju.

Budete sázet na vaši výšku, která není u rozehrávačů obvyklá?
Není moc rozehrávačů ani ve světě, kteří by měli dva metry, já mám okolo 202 až 204 cm. Jen Satoranský v Hapoelu. Takže tím bych chtěl taky do světa prorazit. Uvidíme, jestli se to lidem v Americe bude líbit.

Chcete do NBA přes Evropu, nebo americkou univerzitu?
Debaty na to téma jsou, musíme být o pár kroků dopředu, než přijde rozhodnutí. Zkoušíme Ameriku, zkoušíme Evropu a uvidíme, co bude nejlepší pro nás – tedy pro mě, agenta, rodinu. Chci se co nejlíp připravit na draft NBA, který může přijít za dva roky. Už byly i možnosti odejít, ale tenhle ročník zůstanu v Děčíně. Chceme se co nejkomfortněji připravit na mistrovství světa U19, které se tady hraje po sezoně. Strašně se na ligu těším. Děčín se mi opouštět nechce, ale jednou to bude muset přijít.

Generální manažer klubu Lukáš Houser říkal, že vám dává rok, maximálně dva.
A on má většinou pravdu.

Vypadáte, že tlak zvládáte dobře. Je to jen zdání?
Mám podporu doma i v klubu. Když něco potřebuju, vyřeší se to. Snažím se udržet nohama pořád na zemi a podávat co nejlepší výkony. Chci zůstat takový, jaký jsem. V pohodě.

Táta: Chtělo se mi brečet... NBA je blízko i daleko

První starty v NBL, debut za reprezentační áčko proti hvězdě Jokičovi, pozvánka na prestižní kemp Basketball Without Borders do Turecka a tam nominace do All-Stars Teamu. Když si legenda basketbalových Válečníků Jakub Houška v hlavě promítne, co všechno jeho syn Marek za poslední rok dokázal, má na krajíčku. „Chce se mi brečet. Pro mě to je úplně sci-fi, blázinec. Jsem rád, že to můžeme prožívat spolu,“ je vděčný Houška starší.

Sedmnáctiletý rozehrávač Marek Houška se v únoru podívá do Phoenixu, kde se v rámci NBA All-Star Game 2027 uskuteční závěrečný kemp Basketball Without Borders za účasti nejlepších mladých hráčů z celého světa včetně USA. Díky tomu je zase o krok blíž vysněné NBA. „Už tam skoro je!“ směje se pyšný táta. „Dostane se na All-Star Game s pár kluky z celého světa, bude se o něm vědět už nejen v Evropě, ale i ve světě, protože NBA taková prostě je. Má do ní blízko, ale zároveň pořád hrozně daleko,“ uvědomuje si bývalý pivot, jehož dres visí pod střechou děčínské arény.

Jakub Houška na předsezonní tiskové konferenci basketbalového Armexu Děčín, kde vystupoval za Nadační fond Válečníků.

Když viděl, jaké výkony Marek předvádí na prestižním BWB kempu v Turecku, cítil hrdost. „Popravdě jsem to nečekal, i když on měl ty svoje hlášky, že to bylo jasné,“ cukaly koutky Houškovi staršímu. Sám ale musel syna chválit, i když to nedělá často. „Byl zajímavý pojetím hry, výškou, výkonnost potvrzoval každý den. Zaujal asi týmovým pojetím, ostatní to chtěli hrát víc na sebe. Bylo na něm vidět, že nechce prohrát, a když prohrával, tak dokázal pěkně po česku i do někoho zajet. Dával tam přidané hodnoty na doskocích i na získaných míčích.“

BWB Next Up kemp pořádají organizace NBA a FIBA, pozvánku dostalo jen 80 středoškoláků z celého světa mimo USA. A Houšku juniora vybrali mezi deset nejlepších z nich. „Říkal jsem mu dvě věci: Zaprvé jsem si nemyslel, že se takhle daleko dostaneš. A zadruhé, že budeš jednou sedět na tiskovce vedle mě,“ rozesmál se Jakub Houška během předsezonní tiskové konference Válečníků.

Na ní se rozebíral Markův poslední úspěch i jeho budoucnost. Plán pro letošek je jasný, měl by získat ostruhy v NBL, kde dostane víc prostoru vedle matadora Tomáše Vyorala. „Já mu říkal: Klidně si to zkus jinde, získáš obrovské zkušenosti. Ale on stále potvrzuje, že je dobře, když je ještě tady. Má zázemí, děláme mu servis, má klub, který mu vytváří velmi dobré podmínky. Může být v cizině a být za dva roky průměrný, nebo zůstat v Česku a za dva roky vyrůst. Je strašně těžké zvolit správnou cestu.“

Zatím Houškovi razí tu českou, byť nabídek ze zahraničí je na stole hodně. „První věc je, že Marek má dobré zastoupení, agenty, kteří se o něj starají. Není to jen o tom, že mu plácají přes rameno, ale řeknou i to, když je něco špatně. A zpětnou vazbu má dost často i ode mě, i když to povídání otec – trenér – syn je někdy složité. Udělali jsme první krok, díky práci agentů nemusíme řešit, že má nabídky odtud či odtamtud, je to odfiltrované a můžeme se rozhodovat na základě faktů.“ Hlavně se neunáhlit. „Určitě to nebude tak, že na první telefonát skočíme, balíme kufry a pryč. Zase tolik hlavu zamotanou nemáme, spíš nám ji Mára motá těmi výkony. Co dokázal teď, to je extrém.“

Zásadní rozhodnutí, jak dál, nejspíš přijde po letošní sezoně. Cest je hodně – pokračovat v Česku, evropské angažmá, univerzita v USA? „Jasné je, že změna bude časem potřeba, protože konkurence je velká. Extraliga U19 ani dospělá liga není to, co bude Marek potřebovat hrát v dalších letech. Náš druhý syn Filip říkal: Prodáme byt, pořídíme si barák v Americe a budeme tam s Markem,“ vtipkuje Houška.

Sám si ale neumí představit, že by dlouhodobě žil za oceánem. „Že bych mu dělal Jágr tátu? To ne. Nemyslím si, že bych byl člověk, který se odstěhuje do Ameriky, potřebuju kolem sebe mít blízké lidi. U Máry je to něco jiného, jít třeba na univerzitu je skvělá možnost. I peníze tam jsou teď obrovské, neuvěřitelné, začali tam platit podobně jako v NBA. Ale tím neříkám, že půjde do Ameriky, jsou různé cesty, jak se do NBA dostat. Špatné to určitě nebude ani třeba ve Španělsku.“

V sedmnácti letech se Marek Houška přehrabuje nabídkami a sledují ho kluby z Evropy i ze zámoří, přitom jeho táta v jeho věku teprve začínal s basketem. „Dobírám si ho, že bych byl lepší než on, ale bohužel osud byl takový, jaký byl. Já říkám, že všechno je někde napsané, co se má stát, tak se stane. Ale samozřejmě mě občas napadne, co by kdyby?“ Víc než vzpomínkami na minulost však legenda Houška žije Markovým snem o NBA.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Kavárna a bar. Knutsonová s Havlíčkovou došly k debutu na grandslamu netradičně

Gabriela Knutsonová na turnaji v polské Varšavě

Gabriela Knutsonová a Lucie Havlíčková. Jedné je devětadvacet, druhé o osm let méně. Jedna žila a vzdělávala se především v zahraničí, druhá má domov v Praze. Na první pohled tyto dvě české tenistky...

2. září 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: City vyrovnalo anglický rekord, Grealish zpět v Evertonu

Sledujeme online
Enzo Fernández z Argentiny vyrovnává v semifinále s Anglií.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

2. září 2026  8:48

Příjemnější soupeř? Zbrojovku jako nováčka nebereme, zní z Hradce

Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.

Podle minulých sezon by to měl být v sérii, jež nabírá na tempu, soupeř z těch snazších. Jenomže Hradec vyrazí do Brna ke středeční dohrávce 4. kola s tamní Zbrojovkou po nepříjemné nedělní pauze....

2. září 2026  8:45

Ukaž se! NBA vybrala Houšku mezi nejlepší teenagery světa do Phoenixu

Děčínský basketbalista Marek Houška na akci Basket bal Without Borders, kterou...

Z pekla do ráje během jediného roku. Basketbalistovi Markovi Houškovi v březnu v Abú Zabí nad hlavou létaly rakety a strachoval se o život, když vypukl konflikt na Blízkém východě, pak raketově...

2. září 2026  8:30

Bartůňková první kolo US Open kvůli dešti nedohrála, další tři Češky končí

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu.

Hladce získala úvodní set, ale pak Nikola Bartůňková v utkání prvního kola tenisového US Open kvůli dešti pokračovat nemohla. Dohrávat tak bude ve středu. Gabriela Knutsonová ani Lucie Havlíčková při...

2. září 2026  8:03

Co se děje při otřesu mozku? A jak léčit klíční kost? Pogačarův pád očima lékaře

Premium
Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Nešťastný pád Tadeje Pogačara v osmé etapě španělské Vuelty sledoval v televizi. Hned jak spatřil, že se slovinský fenomén bolestivě chytil za ruku, bylo mu jasné, že je zle. „Bohužel jde o dost...

2. září 2026

Handicap navzdory handicapu! Golf spojí osobnosti českého sportu a parasportovce

Albatross Golf Resort.

UniCredit Bank ve spolupráci s Albatross Golf Resort připravuje na sobotu 5. září 2026 golfový turnaj Champions Together, který propojí olympioniky a profesionální sportovce s hráči se zdravotním...

2. září 2026  7:29

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

2. září 2026  7:18

Rekordní transfer v Premier League. Enzo přesunem z Chelsea do City vyrovnal Isaka

Enzo Fernández oslavuje svůj gól proti Tottenhamu.

Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber (3,53 miliardy korun). Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické...

2. září 2026  7:04

Spáč na letišti, čekání u brány nebo rozbitý fax. A přestupové hodiny tikají

Keylor Navas, brankář Realu Madrid se natahuje po míči v zápase proti...

Nechtělo se mu čekat, až se bafuňáři rozhoupou. Tak radši vzal věci do svých rukou. Sedl do auta, drandil 200 kilometrů z Birminghamu do Londýna a věřil, že jen zapózuje v dresu a podepíše. Už je to...

2. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace, kde sledovat

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

2. září 2026  5:59

Jak Tronchon nemohl uvěřit, že vyhrál na Vueltě a Pedersen přemýšlel nad koncem

Francouz Bastien Tronchon slaví vítězství v desáté etapě Vuelty

Protínal bílou čáru na silnici a ani se neujišťoval, jestli přes ni projíždí jako první. Jen se pravou rukou chytil za helmu. Za cílem si pak lehl na řídítka, vydýchal se a dojímal se zároveň, když...

2. září 2026  5:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.