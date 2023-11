Jokič v NBA zářil, triple doublem pomohl Denveru ke třetímu vítězství v řadě

Denver zápas s Houstonem rozhodl už v první čtvrtině, kterou vyhrál o 15 bodů po velkém ofenzivním představení. Jokič jen za první čtvrtinu nasbíral 8 asistencí, vydatně mu pomáhal i Michael Porter, který v této části trefil všechny čtyři trojkové pokusy. Porter nakonec zaznamenal sedm trojek a 30 bodů.

Houston sice v této sezoně už dvakrát nad Denverem vyhrál, ale tentokrát mu Nuggets nedali šanci. Dvouciferný náskok hlídali až do konce. Pomohl jim k tomu i návrat rozehrávače Jamala Murraye, který chyběl minulých 11 zápasů kvůli zranění.

Orlando využilo zaváhání Philadelphie na hřišti New Orleans, kde Sixers i kvůli absenci své nemocné hvězdy Joela Embiida prohráli 114:124 a klesli na čtvrté místo tabulky za Milwaukee a právě Magic. Orlando ve Washingtonu potvrdilo velmi dobrou formu a už od první čtvrtiny si šlo za osmou výhrou v řadě. Je tak jedinou výhru od vyrovnání klubového rekordu z roku 1994 v počtu vítězných zápasů za sebou.

„Na tohle vůbec nesmíme myslet. Je třeba jít zápas od zápasu, soustředit se na detaily. To je to, co nám přineslo tuhle šňůru. Jak začneme řešit něco jiného, začneme prohrávat,“ upozornil hráč Orlanda Jalen Suggs. Magic trefili v zápase 17 trojek a celkově stříleli s úspěšností 60 procent. Franz Wagner dal 31 bodů, což je pro něj nejvíce v této sezoně. Cole Anthony přidal 25 bodů.

Pod výhru LA Lakers nad Detroitem se podepsaly všechny tři hlavní hvězdy. D’Angelo Russell dal 35 bodů a 9 asistencí, Anthony Davis měl 28 bodů a 16 doskoků a LeBron James 25 bodů. Pro Pistons představuje patnáctá porážka za sebou nový negativní klubový rekord.

Cenný skalp si připsal i druhý tým z Los Angeles Clippers, kteří vyhráli 131:117 na palubovce Sacramenta. Kawhi Leonard zaznamenal 34 bodů, James Harden 26 bodů a celá základní pětka Clippers dala 111 ze 131 bodů. Kings nestačilo ani 40 bodů De’Aarona Foxe.

Výsledky basketbalové NBA Denver - Houston 134:124

Detroit - LA Lakers 107:133

Memphis - Utah 105:91

New Orleans - Philadelphia 124:114

Orlando - Washington 139:120

Sacramento - LA Clippers 117:131

Toronto - Phoenix 112:105

Východní konference

Atlantická divize 1. Boston 18 14 4 77,8 2. Philadelphia 18 12 6 66,7 3. New York 17 10 7 58,8 4. Brooklyn 17 9 8 52,9 5. Toronto 19 9 10 47,4

Centrální divize 1. Milwaukee 18 13 5 72,2 2. Indiana 16 9 7 56,3 3. Cleveland 18 10 8 55,6 4. Chicago 19 5 14 26,3 5. Detroit 18 2 16 11,1

Jihovýchodní divize 1. Orlando 18 13 5 72,2 2. Miami 18 10 8 55,6 3. Atlanta 17 8 9 47,1 4. Charlotte 16 5 11 31,3 5. Washington 18 3 15 16,7

Západní konference

Jihozápadní divize 1. Dallas 17 11 6 64,7 2. New Orleans 19 10 9 52,6 3. Houston 16 8 8 50,0 4. Memphis 17 4 13 23,5 5. San Antonio 17 3 14 17,6

Severozápadní divize 1. Minnesota 17 13 4 76,5 2. Denver 19 13 6 68,4 3. Oklahoma City 17 11 6 64,7 4. Utah 18 6 12 33,3 5. Portland 17 5 12 29,4