Philadelphia ovládla šlágr NBA. Embiid předčil Jokiče, pomohl 47 body

Ačkoli Nuggets po prvním poločase vedli o 15 bodů, domácí celek ovládl ten druhý 68:46. „Vyřešili jsme věci, které jsme potřebovali, a zapnuli v obraně. Kluci, kteří v poslední části trefili velké střely, nás podrželi, stáhli jsme ztrátu a otočili,“ řekl Tobias Harris, jenž dal všech 14 bodů ve druhé půli.

Hvězdou byl ale Embiid, jenž nasbíral aspoň 40 bodů podeváté v sezoně a v 35. utkání v kariéře. Kamerunskému pivotovi sekundoval James Harden se 17 body a 13 finálními pasy.

Duel mezi tradičními rivaly Bostonem a Los Angeles Lakers vyhráli domácí Celtics po prodloužení 125:121. Nejlepší tým ligy si v nastaveném čase vybojoval pětibodový náskok, s nímž už trojka Anthonyho Davise dvě sekundy před koncem nic neudělala. Výhru pojistil šestkami Jayson Tatum.

Zápas mohl rozhodnout sekundu před koncem čtvrté čtvrtiny LeBron James, ale poslední nájezd minul. I tak byl tahoun Lakers nejlepším střelcem zápasu. Zaznamenal 41 bodů včetně šesti trojek, k tomu 9 doskoků a 8 asistencí. Davis přidal 16 bodů a 10 doskoků. Celtics vedl Jaylen Brown s 37 body a 9 doskoky, Tatum přidal 30 bodů a 11 doskočených míčů.

Stále bez zraněného Kevina Duranta uspěl Brooklyn, který porazil rivala z New Yorku už podeváté v řadě, tentokrát 122:115. Strůjcem triumfu byl Kyrie Irving, autor 32 bodů. Nets proměnili 22 trojek ze 40 pokusů, z toho Irving pět.

Navzdory 31 bodům Trae Younga nezvládla Atlanta domácí utkání proti Los Angeles Clippers a podlehla jim 113:120. Hosty táhl Kawhi Leonard s 32 body. Vít Krejčí, který byl v posledních dnech několikrát poslán na farmu do G-League a poté zpět do prvního týmu, byl na lavičce Hawks a do duelu nezasáhl.