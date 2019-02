Mohl mít triple double, Satoranský však do koncovky s Atlantou nezasáhl

Satoranský si nakonec zapsal 11 bodů, devět asistencí a sedm doskoků za necelých 29 minut na hřišti; zasáhnout do poslední čtvrtiny, mohl zaútočit na druhý triple double za sebou (tři dvouciferné zápisy v jednom utkání). Jenže Washington chtěl mít v závěru s Atlantou na ploše co nejvíc odvážných střelců - a tím český reprezentant není. Na oněch 11 bodů mu stačily čtyři pokusy z pole.

Wizards neuspěli ve čtvrtém z pěti posledních zápasů. Po porážce s jedním z nejmladších, a také nejslabších, celků v NBA se nyní musí o desáté místo ve Východní konferenci dělit s Orlandem, na osmé Miami ztrácejí tři výhry.

V pondělí doplatili Washingtonští hlavně na to, že se hostům dařilo z dálky. Na 20 trojek Hawks se domácím obtížně hledala protizbraň.

První úder hostů na přelomu první a druhé čtvrtky (vedení 44:25) ještě odvrátili (na konci poločasu prohrávali 53:56), ale druhý nástup Atlanty (94:76) v polovině třetí čtvrtiny už rozhodl.

K obvyklým washingtonským střelcům Bradleymu Bealovi (27 bodů - z toho 18 v závěrečné části - plus šest doskoků a šest asistencí, Jeffu Greenovi (26 bodů plus pět doskoků a pět asistencí) a Trevoru Arizovi (25 bodů plus pět asistencí) se v závěru připojil náhradník Jordan McRae a 20 body si vylepšil sezonní maximum. Otto Porter zajistil 13 bodů a osm doskoků.

Atlanta svou palbu rozdělila mezi devět(!) dvouciferných střelců. Taurean Prince je vedl 21 body (12 z nich v poslední čtvrtině) a pěti trojkami, nováček Kevin Huerter sekundoval s 19 body a rovněž pěti trojkami.

Sestřih ze zápasu Washington - Atlanta:

Další nováček Omari Spellman zaujal 16 body a 10 doskoky, dvaačtyřicetiletý veterán Vince Carter trefil čtyři trojky a také se dostal na 16 bodů, všechny zapsal ve druhém poločase. Double double mají kromě Spellmana i John Collins (15 bodů a 11 doskoků) a Trae Young (10 bodů a 10 asistencí).

Hawks, kteří se krčí na dně Jihovýchodní divize, zakončili čtvrtou výhrou sedmizápasové putování po palubovkách soupeřů. „Nikdy jsme venku nehráli dva týdny. Každý už je unavený, přesto jsme našli způsob, jak to dobře uzavřít,“ konstatoval veterán Carter.

James Harden se zase pustil do práce, nastřílel 44 bodů (pět trojek), přidal osm doskoků šest asistencí a tři zisky a Houston dovedl v Phoenixu k triumfu 118:110. Je to už jeho 27. zápas za sebou se 30 a více body. V této sezoně pokořil bariéru 40 bodů ve dvacátém případě, během prvních odehraných 50 utkání do zatím dokázali jen Wilt Chamberlain, Rick Barry a Michael Jordan.

Rockets uletěli na dvacetibodový odstup ve třetí čtvrtině a po zbytek zápasu si vývoj hlídali. Chris Paul pomohl 18 body, pěti doskoky a pěti zisky, Kenneth Faried stihl 17 bodů a 14 doskoků. James Ennis III. si došel pro 13 bodů a čtyři zisky. Kromě Clinta Capely chyběl i další člen houstonské základní pětky Eric Gordon.

Josh Jackson byl nejlepším střelcem poražených Suns s 25 body, jejich jedenáctému nezdaru v řadě za sebou ale nezabránil. Kelly Oubre Jr. ho doplnil 23 body. Devin Booker nastřílel 19 bodů, doskočil sedm míčů a pětkrát asistoval, ve čtvrté části však musel odstoupit pro potíže se stehnem. Deandre Ayton nastřádal 15 bodů a 11 doskoků.

James Harden proti Phoenixu:

Milwaukee předvedlo, proč mu patří první pozice v celé NBA. Do Brooklynu si dojelo pro vysoké vítězství 113:94. Jen samotný Janis Adetokunbo k úspěchu Bucks pomohl 30 body, 15 doskoky, devíti asistencemi a třemi bloky.

Malcolm Brogdon ho doplnil 16 body a osmi doskoky a Eric Bledsoe 15 body, pěti asistencemi a pěti zisky. Khris Middleton se dostal na 12 bodů a osm doskoků. Na konto Milwaukee naskočila čtvrtá výhra za sebou, všechny byly o deset a více bodů, všechny ze soupeřových hřišť.

Nets uškodila prachbídná střelba z dálky, trefili jen pět trojek z 42 pokusů. D’Angelo Russell se je pokusil vést 18 body a pěti asistencemi, Shabazz Napier zvládl 15 bodů a nováčkem Theo Pinson 10 bodů a osm doskoků. Jarrett Allen k osmi bodům připojil 11 doskoků a čtyři bloky.

Černobílí prožívají slabší chvíle, prohráli potřetí za sebou a modlí se za uzdravení Carise LeVerta, Spencera Dinwiddieho, Joea Harrise, Jareda Dudleyho a Allena Crabbea.

Janis Adetokunbo proti Brooklynu:

Denver se už nedělí o vedení v Západní konferenci s Golden State, na palubovce Detroitu prohrál vysoko 103:129. Skončila tím jeho šestizápasová vítězná série.

Na pozici nejlepšího střelce Nuggets se tentokrát prosadil Trey Lyles s 20 body. Monté Morris zaznamenal 18 bodů, Malik Beasley a Nikola Jokič po 16 bodech. Mason Plumlee stihl 15 bodů, 11 doskoků a šest asistencí, Will Barton 10 bodů a sedm asistencí.

Kromě už dříve absentujících Jamala Murrayho a Garyho Harrise chyběl i třetí člen základní pětky - Paul Millsap má problém s kotníkem.

Pistons táhl za výhrou pivotman Andre Drummond, 27 body si vylepšil sezonní maximum a přidal 12 doskoků a tři bloky. Ve třetí čtvrtině nasázel 14 bodů a doskočil osm míčů. Stanley Johnson se blýskl 21 body a sedmi doskoky, Langston Galloway 18 body, Blake Griffin pomohl 17 body a sedmi doskoky a Reggie Jackson s Lukem Kennardem zajistili po 14 bodech. Náhradníci Detroitu porazili ty denverské 60:28.

Andre Drummond proti Denveru:

Dvojka loňského draftu Marvin Bagley III. o sobě dává vědět stále častěji, osobní rekord 24 bodů plus 12 bodů je jeho třetím double double za sebou, přidal i tři bloky. Svému Sacramentu pomohl porazit San Antonio 127:112. Kings doma uspěli posedmé za sebou - takovou sérii předvedli naposledy před 13 lety, tehdy se naposledy představili v play off.

De’Aaron Fox k výhře přispěl 20 body, šesti doskoky a šesti asistencemi, Yogi Ferrell se zaskvěl 19 body při střelbě 7/7 a Buddy Hield zajistil 18 bodů, osm doskoků a pět asistencí. Iman Shumpert stihl 13 bodů, šest doskoků a šest asistencí.

Spurs nestačilo 24 bodů z ruky DeMara DeRozana a 22 bodů a devět doskoků od LaMarcuse Aldridge. Bryn Forbes se dostal na 12 bodů a sedm doskoků, 12 bodů zvládl i Patty Mills, Davis Bertans zapsal 11 bodů a osm doskoků, Rudy Gay přidal 11 bodů. Scházel zraněný Derrick White.

Marvin Bagley III. proti San Antoniu:

V souboji dvou celků bez hlavních opor si Indiana odvezla těsnou výhru 109:107 z New Orleans. Darren Collison pomohl 22 body, Victora Oladipa zastoupil především šesti body v posledních dvou minutách zápasu.

Domantas Sabonis pomohl 16 body a 13 doskoky, Myles Turner 15 body, devíti doskoky a třemi bloky. Bojan Bogdanovič a Thaddeus Young nastříleli po 14 bodech. Po sérii čtyř porážek Pacers podruhé za sebou uspěli.

Pelicans (nejen) bez Anthonyho Davise padli potřetí za sebou - pokaždé nanejvýš o šest bodů. Jahlil Okafor zaznamenal 25 bodů a 13 doskoků. Ian Clark pomohl 18 body, Darius Miller 16 body a Cheick Diallo 12 body plus 14 doskoky.

Jrue Holiday útočil na triple double 19 body, 11 doskoky a devíti asistencemi. V zápase proti svému mladšímu bratru Aaronovi (osm bodů) mohl zajistit prodloužení, ale těsně před tříbodovým pokusem byl faulován, a tak šel házet jen dva trestné hody; první dal, druhý zkusil nahodit, jeho spoluhráči však doskočit nedokázali.

Tabulka Východní konference Tým Z V P S % 1. Milwaukee Bucks 52 39 13 6093:5572 75 2. Toronto Raptors 54 38 16 6147:5861 70,4 3. Boston Celtics 53 34 19 5981:5615 64,2 4. Indiana Pacers 53 34 19 5718:5496 64,2 5. Philadelphia 76ers 53 34 19 6121:5935 64,2 6. Brooklyn Nets 55 28 27 6112:6130 50,9 7. Charlotte Hornets 52 26 26 5798:5781 50 8. Miami Heat 51 24 27 5352:5383 47,1 9. Detroit Pistons 52 23 29 5511:5627 44,2 10. Washington Wizards 53 22 31 5993:6150 41,5 11. Orlando Magic 53 22 31 5527:5693 41,5 12. Atlanta Hawks 53 18 35 5879:6263 34 13. Chicago Bulls 53 12 41 5393:5887 22,6 14. Cleveland Cavaliers 53 11 42 5434:6004 20,8 15. New York Knicks 52 10 42 5493:5959 19,2