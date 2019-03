Lakers mu nevěřili, Lopez je teď zničil. Curry pokořil další milník

Kdo se těšil na souboj dvou kapitánů z Utkání hvězd NBA, ten musel být zklamán. Janis Adetokunbo (Milwaukee) léčí kotník, LeBron James (LA Lakers) šetří nedávno zraněná třísla. Iniciativu tak převzali jiní.

Bucks za vylepšením nejlepší ligové bilance na 53-18 veleli Khris Middleton s 30 body, 10 doskoky a pěti asistencemi a Brook Lopez, který proti svému předchozímu zaměstnavateli (jenž o něj loni v létě už výrazněji nestál) nastřádal 28 bodů (pět trojek), devět doskoků, čtyři bloky, tři asistence a tři zisky.

Lakers vedl Kentavious Caldwell-Pope, když vysázel sezonní maximum 35 bodů, v utkání trefil dokonce osm trojek.

Stephen Curry vysázel 22 bodů ve třetí čtvrtině, celkově zaznamenal 36 bodů a dotáhl Golden State k venkovní výhře nad Minnesotou 117:107. Warriors se tím odtrhli od druhého Denveru.

Curry se díky osmi trojkám dostal za metu 300 v sezoně. Jemu se to povedlo potřetí v kariéře; jediný další hráč, který to dokázal, je James Harden z Houstonu, zvládl to před několika týdny.