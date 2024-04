Atlanta těsně podlehla Minnesotě, Krejčí odehrál koncovku a sahal po vyrovnání

Atlantě s Minnesotou se vracejí zraněné hvězdy. Za Timberwolves po osmnáctizápasové absenci nastoupil Karl-Anthony Towns. V dresu Atlanty pak podruhé po šestitýdenní pauze naskočil Trae Young. A podle očekávání jeho návrat sebral minuty českému reprezentantovi. Toho dokonce trenér Quin Snyder nechával celý zápas sedět na lavičce, ale sedm minut před koncem udělal překvapivý tah, když za vyrovnaného stavu stáhl ze hřiště opory a nechal utkání dohrávat náhradníky.

Atlanta už se nemohla v tabulce posunout, věděla, že půjde do předkola play off z desáté příčky a čeká ji souboj v Chicagu, Snyder si tak otestoval, jak hráči z lavičky budou hrát pod tlakem bez podpory hvězd Hawks. Krejčí se snažil tým táhnout, nájezdem a vzápětí trojkou poslal svůj tým do vedení 98:96. Pak ale čtyři své střely minul včetně trojky 14 vteřin před koncem, kterou mohl skóre vyrovnat. Dvakrát ho při nájezdu zblokoval jeden z nejlepších obránců NBA Rudy Gobert. Krejčí měl i dvě hezké asistence, nejprve zadovkou a poté 20 vteřin před koncem přihrál spoluhráči na smeč.

Minnesotu k výhře dotáhl právě Gobert, který měl stoprocentní střelbu a dal 25 bodů, 19 doskoků a 5 bloků. Timberwolves se tak aktuálně dělí o první místo na Západě a poslední kolo základní části bude hodně napínavé. Oklahoma City totiž využila oslabení Milwaukee o hvězdy Damiana Lillarda a Janise Adetokunba a bez větších potíží zvítězila, když vedla už o 29 bodů.

Denver překvapivě zaváhal se San Antoniem. Velký zápas odehrál hvězdný nováček Victor Wembanyama, který v přímém souboji přehrál hvězdu ligy Nikolu Jokiče. Mladý Francouz nasbíral 34 bodů a 12 doskoků, zatímco dvojnásobný MVP Jokič měl 22 bodů a 12 doskoků a ve vyrovnané koncovce se přes Wembanyamu neprosadil. Mimo jiné na něm udělal útočný faul a byl také Francouzem zblokován. Nuggets tak v posledních třech minutách dali jediný koš a Spurs zápas otočili dvěma koši Devonteho Grahama v koncovce. Vítězný padl vteřinu před koncem po rychlém protiútoku.

„Tohle je možná největší vítězství v sezoně. Přesně takové zápasy potřebujeme pro to, aby se náš mladý tým zlepšoval a rostl,“ prohlásil Wembanyama. „Je to velké zklamání. Vše jsme měli ve vlastních rukou,“ litoval trenér Denveru Michael Malone. V posledním kole čeká na Denver Memphis, Minnesota se utká s Phoenixem a Oklahoma City s Dallasem.

Výsledky basketbalové NBA Boston - Charlotte 131:98

Cleveland - Indiana 129:120

Dallas - Detroit 89:107

Golden State - New Orleans 109:114

LA Clippers - Utah 109:110

Memphis - LA Lakers 120:123

Miami - Toronto 125:103

Minnesota - Atlanta 109:106

New York - Brooklyn 111:107

Oklahoma City - Milwaukee 125:107

Philadelphia - Orlando 125:113

Portland - Houston 107:116

Sacramento - Phoenix 107:108

San Antonio - Denver 121:120

Washington - Chicago 127:129

Východní konference

Atlantická divize 1. z-Boston 81 63 18 77,8 2. x-New York 81 49 32 60,5 3. Philadelphia 81 46 35 56,8 4. Brooklyn 81 32 49 39,5 5. Toronto 81 25 56 30,9

Centrální divize 1. x-Milwaukee 81 49 32 60,5 2. x-Cleveland 81 48 33 59,3 3. Indiana 81 46 35 56,8 4. Chicago 81 39 42 48,1 5. Detroit 81 14 67 17,3

Jihovýchodní divize 1. Orlando 81 46 35 56,8 2. Miami 81 45 36 55,6 3. Atlanta 81 36 45 44,4 4. Charlotte 81 20 61 24,7 5. Washington 81 15 66 18,5

Západní konference

Jihozápadní divize 1. Dallas 81 50 31 61,7 2. New Orleans 81 49 32 60,5 3. Houston 81 40 41 49,4 4. Memphis 81 27 54 33,3 5. San Antonio 81 21 60 25,9

Severozápadní divize 1. x-Oklahoma City 81 56 25 69,1 2. x-Minnesota 81 56 25 69,1 3. x-Denver 81 56 25 69,1 4. Utah 81 31 50 38,3 5. Portland 81 21 60 25,9

Pacifická divize 1. y-LA Clippers 81 51 30 63,0 2. Phoenix 81 48 33 59,3 3. LA Lakers 81 46 35 56,8 4. Sacramento 81 45 36 55,6 5. Golden State 81 45 36 55,6

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off, „y“ znamená jisté prvenství v divizi, „z“ vítězství v konferenci.