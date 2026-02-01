Krejčí kvůli bolavému kotníku chyběl Atlantě při prohře v Indianě

Indiana se dosud dělila s Washingtonem o post nejhoršího týmu Východní konference, ale proti Atlantě předvedla svůj nejlepší první poločas v sezoně, když nastřílela 80 bodů i díky 11 trojkám.
Hawks se však drželi v kontaktu a ani jeden z týmů neutekl na dvouciferný počet bodů. Ještě tři a půl minuty před koncem vedli Pacers jen o bod.
Pak ale Aaron Nesmith s Pascalem Siakamem dali klíčové koše, které domácím zajistily sedmibodové vedení do posledních dvou minut. Atlanta se ještě dotáhla na rozdíl dvou bodů, Indiana už si ale výhru vzít nenechala.
Nejlepším střelcem Indiany byl s 26 body a 10 asistencemi Andrew Nembhard, Atlantu táhl s triple doublem Jalen Johnson, který nasbíral 33 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.
Výsledky NBA
Charlotte - San Antonio 111:106,