Krejčí kvůli bolavému kotníku chyběl Atlantě při prohře v Indianě

Autor:
Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na palubovce Indiany 124:129. Český reprezentant Vít Krejčí u toho tentokrát chyběl kvůli potížím s kotníkem. Hawks v tabulce Východní konference opět klesli na desátou příčku za Chicago, které zvítězilo 125:118 nad Miami. Hvězdou sobotního večera byl Joel Embiid, který 40 body a 11 doskoky řídil výhru Philadelphie 124:114 nad New Orleans.
Joel Embiid se prodírá obranou New Orleans. | foto: Reuters

Indiana se dosud dělila s Washingtonem o post nejhoršího týmu Východní konference, ale proti Atlantě předvedla svůj nejlepší první poločas v sezoně, když nastřílela 80 bodů i díky 11 trojkám.

Hawks se však drželi v kontaktu a ani jeden z týmů neutekl na dvouciferný počet bodů. Ještě tři a půl minuty před koncem vedli Pacers jen o bod.

Pak ale Aaron Nesmith s Pascalem Siakamem dali klíčové koše, které domácím zajistily sedmibodové vedení do posledních dvou minut. Atlanta se ještě dotáhla na rozdíl dvou bodů, Indiana už si ale výhru vzít nenechala.

Nejlepším střelcem Indiany byl s 26 body a 10 asistencemi Andrew Nembhard, Atlantu táhl s triple doublem Jalen Johnson, který nasbíral 33 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.

Výsledky NBA

Charlotte - San Antonio 111:106,
Indiana - Atlanta 129:124,
Philadelphia - New Orleans 124:114,
Miami - Chicago 118:125,
Memphis - Minnesota 114:131,
Houston - Dallas 111:107.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Olympionici před lety. Jak vypadali čeští reprezentanti, když byli ještě malé děti

Zleva Ester Ledecká, Eva Adamczyková a Martina Sáblíková.

Na olympijské hry do Milána a Cortiny míří rekordní počet českých sportovců. Mezi 114 reprezentanty jsou ostřílení olympionici i úplní debutanti. Jak ale vypadali v době, kdy ještě netušili, že...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Tři ze šesti sjezdařek spadly, pro Vonnovou letěl vrtulník. Crans Montana ruší závod

Američanka Lindsey Vonnová byla po sjezdu v Crans Montaně transportována...

Minulý víkend Ester Ledecká vítězila na snowboardu. Nyní se přesunula do Crans Montany, kde ji má čekat olympijská generálka na lyžích. Bude ale značně ochuzená. Páteční sjezd totiž organizátoři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Kluci zaslouží respekt, jak zápas zvládli, řekl Priske. Potěšili ho i všichni nováčci

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Dukle

Zatleskal nadšeným fanouškům, kteří obsadili takřka celou monstrózní osmitisícovou tribunu na stadionu Dukly. Pak trenér sparťanských fotbalistů Brina Priske chválil celé mužstvo. „Kluci zaslouží...

1. února 2026  7:35

Dobeš vychytal Montrealu třetí výhru v řadě, Nečas kvůli zranění nenastoupil

Aktualizujeme
Cole Caufield gratuluje Jakubu Dobešovi k vychytané výhře nad Buffalem.

Sobotní program hokejové NHL byl bohatý na představení českých brankářů. Nejprve byl Daniel Vladař u prohry Philadelphie 3:2 po prodloužení s Los Angeles. Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu,...

31. ledna 2026  21:29,  aktualizováno  1. 2. 7:25

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma...

Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami...

1. února 2026  6:40

Až děsivý vstup do jara pro Karvinou. Nebude to lážo plážo, ví kouč Jarolím

Trenér Marek Jarolím hovoří při zahájení zimní přípravy fotbalistů Karviné.

V neděli od 15:30 hostí čtvrtou Plzeň, poté si odskočí do Teplic, načež 14. února přivítají první Slavii Praha a týden nato pojedou na stadion třetího Jablonce... Hrůzu nahánějící start jarní části...

1. února 2026  6:15

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  1. 2. 1:18

Šampionem Oktagonu je poprvé Rakušan. Slaví i Pudilová: A teď chci jít o titul!

Mochamed Machaev, nový šampion pérové váhy, s majiteli Oktagonu Ondřejem...

Už potřetí se konal turnaj Oktagonu ve Stuttgartu. Hlavní tahák byl jasný: Kdo obsadí uvolněný trůn pérové váhy? Pás nakonec zvedl nad hlavu rakouský zápasník Mochamed Machaev, který skolil Nika...

1. února 2026

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

Premium
Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

S pestrobarevnými Teletubbies si je nespletete, ale chodí také v overalech, jen v designu české vlajky. Jsou nepřehlédnutelní, uvidíte je i na ZOH v Miláně při hvězdně obsazeném hokejovém turnaji....

1. února 2026

Barcelona si pojistila vedení v tabulce. S Elche si poradila hladce, trefil se i Yamal

Lamine Yamal se raduje z gólu v utkání proti Elche.

Fotbalisté Barcelony ve španělské lize zvítězili na hřišti Elche 3:1 a pojistili si vedení v tabulce. Na druhý Real Madrid, který bude v neděli hostit Vallecano, mají čtyřbodový náskok. Oviedo...

31. ledna 2026  23:30

Liverpool ovládl šlágr, naděloval i Arsenal. West Ham neustál závěr proti Chelsea

Radost Mohameda Salaha a Floriana Wirtze po gólu v utkání s Newcastlem.

Fotbalisté Arsenalu zvítězili ve 24. kole anglické ligy na hřišti Leedsu 4:0. Napravili předchozí zaváhání a minimálně do neděle zvýšili náskok v čele na sedm bodů. West Ham i s Tomášem Součkem...

31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  23:13

Bryantův velký střelecký výkon Pardubicím nestačil, Nymburk jasně přehrál Ostravu

Pardubický basketbalista Joe Bryant v akci proti Opavě.

Pardubický rozehrávač Joe Bryant se blýskl v 3. kole nadstavbové části ligy basketbalistů 43 body, druhý tým skupiny A1 ale prohrál v Opavě 74:75. Mistrovský Nymburk si upevnil vedení v tabulce...

31. ledna 2026  20:52,  aktualizováno  22:29

Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice

Chomutovští hokejisté se radují z gólu v utkání Winter Classic proti...

Prvoligové utkání pod širým nebem vyhráli hokejisté Chomutova, kteří porazili Litoměřice 4:2. Jediná branka rozhodla derby ve Zlíně, kde Vsetín zvítězil 1:0 i díky 23 úspěšným zákrokům brankáře...

31. ledna 2026  21:24

