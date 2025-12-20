Atlanta bez Younga vysoko podlehla San Antoniu, Krejčí zaznamenal dva body

Autor: ,
  8:27
Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli vysoko 98:126 se San Antoniem. Český reprezentant Vít Krejčí za Hawks, kteří se museli obejít bez Trae Younga a Kristapse Porzingise, zapsal dva body, tři doskoky a asistenci.
Vít Krejčí (vpravo) z Atlanty se snaží zablokovat zakončení Keldona Johnsona ze...

Vít Krejčí (vpravo) z Atlanty se snaží zablokovat zakončení Keldona Johnsona ze San Antonia. | foto: AP

Nickeil Alexander-Walker z Atlanty zakončuje v zápase proti San Antoniu.
Tyrese Maxey z Philadelphie během zápasu proti New York Knicks.
Anthony Edwards (vlevo) z Minnesoty se snaží obejít Casona Wallaceho z Oklahomy.
Shai Gilgeous-Alexander (vlevo) z Oklahomy během utkání proti Minnesotě.
5 fotografií

Krejčí už několik sekund po příchodu na hřiště asistoval Dysonu Danielsovi, ale svůj jediný koš z pole zaznamenal až v osmé minutě třetí čtvrtiny, když snižoval na 65:89. Jinak příliš vidět nebyl a minul další čtyři pokusy včetně všech tří trojek.

Hawks táhli Nickeil Alexander-Walker s 23 body nebo Jalen Johnson se 17 body, 11 doskoky a šesti asistencemi. Victor Wembanyama za hosty stihl 26 bodů a 12 doskoků už za 21 minut.

Francouzský talent se navíc stal po Patricku Ewingovi a Dikembem Mutombovi teprve třetím mužem historie NBA, který si připsal blok ve 100. střetnutí v řadě. Jeho série odstartovala v lednu 2024.

Krejčího semlel Miller, kandiduje na smeč roku. Dončič táhl útok Lakers, zářil i Jokič

Teprve třetí porážku zaznamenala Oklahoma. Nejlepší celek dosavadního průběhu sezony prohrál 107:112 v Minnesotě. Thunder ještě minutu před koncem vedli 107:104, domácí celek ale utkání uzavřel sérií 8:0.

Rozhodující trojku proměnil hvězdný Anthony Edwards, který nakonec skončil na 26 bodech a 12 doskocích. Minnesota hrála od šesté minuty bez trenéra Chrise Finche, který byl po agresivním chování vůči sudím vyloučen.

Po triumfu v NBA Cupu nestačil New York na Philadelphii, kterou k výhře 116:107 vedl s 30 body a devíti asistencemi Tyrese Maxey. Cleveland navzdory 35 bodům Dariuse Garlanda nestačil 125:136 na Chicago, ačkoli vedl až o 11 bodů. Miami prohrálo 116:129 v Bostonu.

Výsledky basketbalové NBA

Atlanta - San Antonio 98:126 (za domácí Krejčí 2 body, 3 doskoky, 1 asistence)
Boston - Miami 129:116
New York - Philadelphia 107:116
Cleveland - Chicago 125:136
Minnesota - Oklahoma City 112:107

20. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  8:32

Atlanta bez Younga vysoko podlehla San Antoniu, Krejčí zaznamenal dva body

