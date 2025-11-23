Sedm trefených trojek a 21 bodů. Krejčí povedeným výkonem pomohl Atlantě k výhře

Krejčí, který v roli náhradníka odehrál 27 minut, přitom začal úřadovat až v posledních 16 minutách zápasu. Do té doby vyslal jen dva nepřesné tříbodové pokusy. Pak ale stihl během čtyř minut třetí čtvrtiny čtyři trojky a v poslední čtvrtině přidal další tři. Atlantě pomohl uhájit vedení, které po jeho poslední trojce narostlo až na 24 bodů. Hlavní zásluhu na vítězství měl Kristaps Porzingis, který si 30 body vytvořil sezonní maximum.
Krejčí je s úspěšností 50 procent při střelbě za tři body aktuálně druhý nejlepší v celé NBA. Na kontě má 37 trefených trojek a drží krok s hvězdami soutěže, jako jsou Jalen Brunson (36), Anthony Edwards (37), Luka Dončič (38) či Shai Gilgeous-Alexander (38).
New Orleans utrpělo už devátou porážku za sebou, což z něj dělá po Washingtonu druhý nejhorší tým soutěže. Atlanta uspěla po dvou prohrách a je sedmá ve Východní konferenci.
Výsledky basketbalové NBA
New Orleans - Atlanta 98:115 (za hosty Krejčí 21 bodů, 1 doskok)