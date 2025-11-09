Krejčí se proti Lakers zaskvěl, 17 body pomohl Atlantě k vítězství

  7:50
Český basketbalista Vít Krejčí zazářil v NBA 17 body, kterými pomohl Atlantě k vítězství 122:102 nad Los Angeles Lakers. Pro českého reprezentanta to byl nejlepší střelecký výkon od lednového zápasu s Torontem, kdy dal 20 bodů. Za 24 minut na hřišti přidal Krejčí i tři doskoky a asistenci. Pro Atlantu to byla pátá výhra v sezoně a je v polovině tabulky Východní konference.
Vít Krejčí skáče ke koši LA Lakers. | foto: AP

Atlanta přitom šla do zápasu bez pěti obvyklých opor Porzingise, Johnsona, Alexandera-Walkera, Kennarda a Younga. Lakers zas chyběli LeBron James a Austin Reaves.

Hawks ale od začátku zabrali a Krejčí po sedmi minutách hry zvýšil dvěma trestnými hody a následnou trojkou už na rozdíl 13 bodů. Další trojku přidal jediný Čech v soutěži v poslední sekundě první čtvrtiny.

Poté už se sice Krejčí z dálky netrefil, ale přidal čtyři úspěšné nájezdy. Dovolil si při nich i hezké finty na obránce, když fingoval přihrávku, aby se mu otevřela cesta do koše. Celkem vyslal na koš 14 střel, přičemž jen jeden spoluhráč byl ještě o jednu střelu aktivnější.

Atlantě k výhře pomohlo i to, že se jí povedlo ubránit hvězdu Lakers Luku Dončiče jen na 22 bodech, což je pro slovinského ostrostřelce nejméně bodů od dubna. Rovněž se poprvé v sezoně nedostal na dvouciferný počet trestných hodů, což svědčí o dobré obraně Hawks.

Vít Krejčí chrání míč před Jaxsonem Hayesem z Lakes.

Klíčové bylo, že se Dončič neprosadil ve třetí čtvrtině, kdy si Atlanta vybudovala dvacetibodový náskok. Do poslední části už Dončič ani nenastoupil. Všech 22 bodů dal v první půli.

Osobní rekordy si v dresu Atlanty vytvořili Mouhamed Guaye s 21 body a nováček Asa Newell se 17 body.

Nikola Jokič zaznamenal už šestý triple double v sezoně, když 32 body, 14 doskoky a 14 asistencemi řídil výhru Denveru nad Indianou 117:100. Nuggets se po čtvrtém vítězství v řadě dostali už na druhé místo Západní konference, o které se dělí se San Antoniem.

Právě Spurs zvítězili 126:119 nad New Orleans díky tomu, že hned osm hráčů dalo dvouciferný počet bodů. Nejvíce měl 24 bodů De’Aaron Fox, pro něhož to byl první zápas od březnového zranění. Victor Wembanyama si připsal 18 bodů a 18 doskoků. Spurs tak společně překonali i výkon hostujícího Treye Murphyho III., který si 41 body vyrovnal osobní maximum.

Phoenix podruhé během tří dnů zvítězil nad Los Angeles Clippers, v sobotu vyhrál na jejich palubovce 114:103. Devin Booker k tomu přispěl 21 body, 10 doskoky a devíti asistencemi.

Philadelphia vytáhla proti Torontu poprvé v sezoně dresy, které mají připomínat 25. výročí jejího postupu do finále. Ze začátku to však vypadalo, že jí to příliš štěstí nepřinese.

Raptors vedli brzy o 14 bodů. Pak ale Sixers zabrali a po obratu zvítězili 130:120. Nejvíce se na tom podíleli Tyrese Maxey s 31 body, Joel Embiid s 29 body a Trendon Watford, který poprvé v kariéře zapsal triple double s 20 body, 17 doskoky a 10 asistencemi.

Dokonce o 19 bodů prohrával Cleveland, ale nakonec doma porazil Chicago 128:122. Donovan Mitchell nastřílel 26 ze svých 29 bodů ve druhé půli, kdy Cavaliers dotahovali ztrátu. Také De’Andre Hunter dal 29 bodů. Chicago vedlo ještě 100 vteřin před koncem 122:116, ale Cleveland zakončil zápas šňůrou 12:0.

NBA – výsledky

Atlanta - LA Lakers 122:102 (za domácí Krejčí 17 bodů, 3 doskoky, 1 asistence),
Washington - Dallas 105:111,
Philadelphia - Toronto 130:120,
Cleveland - Chicago 128:122,
Miami - Portland 136:131,
San Antonio - New Orleans 126:119,
Denver - Indiana 117:100,
LA Clippers - Phoenix 103:114.

