Krejčí proti Bostonu zapsal jednu trojku, z proher Atlanty začíná vznikat série

Aktualizujeme   8:44
Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím v základní sestavě prohráli v NBA potřetí za sebou, v sobotu v domácí hale podlehli Bostonu 106:132. Český reprezentant za 18 minut zapsal do statistik jen tři body za úspěšnou trojku, doskok a zisk. V dresu Celtics zářili Jaylen Brown se 41 body a Sam Hauser, který dal 30 bodů za deset tříbodových košů.

Vít Krejčí z Atlanty zakončuje během utkání proti Bostonu. | foto: Reuters

Atlanta se vrátila z cest po Západní konferenci a nastoupila bez tří hráčů základní sestavy Dysona Danielse, Kristapse Porzingise a Zaccharieho Risachera. V úvodní pětce se tak opět udržel Krejčí, ale v zápase se nedostal do rytmu. Ze šesti střeleckých pokusů proměnil jediný, když ve druhé čtvrtině snížil na 37:51. Ani nikdo z jeho spoluhráčů výrazně nezářil a nejlepším střelcem týmu byl s 21 body Onyeka Okongwu.

Boston rozhodl ve druhé čtvrtině, ve které nastřílel 52 bodů, což je druhý nejvyšší počet, jaký kdy v této pasáži od jednoho týmu v lize padl.

Hvězdou večera byl s 55 body Anthony Edwards, ale Minnesotě ani jeho osobní rekord nestačil na vítězství. San Antonio totiž udolalo Timberwolves 126:123 i díky 39 bodům Victora Wembanyamy. Také Spurs měli skvělou druhou čtvrtinu a dali v ní 48 bodů. V poločase vedli o 25, ale Minnesota se vrátila díky Edwardsovi do hry.

Tři minuty před koncem dokonce Timberwolves vedli a znovu minutu před sirénou, pak ale dal důležitý koš Wembanyama, Johnson přidal trojku a Spurs už výhru uhájili trestnými hody.

Miami připravilo teprve osmou porážku v sezoně úřadujícím šampionům z Oklahoma City. Heat lépe zvládli koncovku vyrovnaného duelu a vyhráli 122:120. Vítěznou trojku dal 32 sekund před koncem Andrew Wiggins. Bam Adebayo se na výhře podílel 30 body. Thunder nepomohlo ani 39 bodů Shaie Gilgeouse-Alexandera.

Los Angeles Lakers nastoupili v Portlandu bez nejlepšího střelce sezony Luky Dončiče a prohráli 116:132. Také Portland byl oslabený o svoji hvězdu Deniho Avdiju, ale vybojoval už sedmou výhru z posledních deseti zápasů. Lakers táhl s 25 body Marcus Smart. Drew Timme, který se obvykle nedostane ani do rotace, dal 21 bodů a vytvořil si osobní rekord. LeBron James zaznamenal 20 bodů.

Denver udolal Washington 121:115 i díky 42 bodům Jamala Murrayho. Tim Hardaway přispěl 30 body.

Skvělý týmový výkon předvedli Golden State Warriors, kteří při výhře 136:116 nad Charlotte měli osm hráčů s dvouciferným počtem bodů. Lídrem byl s 24 De’Anthony Melton.

Výsledky basketbalové NBA

Atlanta - Boston 106:132 (za domácí Krejčí 3 body, 1 doskok)
Dallas - Utah 138:120
Detroit - Indiana 121:78
New York - Phoenix 99:106
Miami - Oklahoma City 122:120
San Antonio - Minnesota 126:123
Golden State - Charlotte 136:116
Denver - Washington 121:115
Portland - LA Lakers 132:116

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

18. ledna 2026  8:44

Mezi chlapy je hokej silovější, to mě baví trochu víc, říká stříbrný junior Hoch

Útočník české hokejové dvacítky Štěpán Hoch (25) se před lotyšským brankářem...

Tleskala mu zaplněná Budvar aréna. Dostal plaketu, zamával ochozům a zařadil se ke svým spoluhráčům. Před pátečním extraligovým utkáním s Plzní, nad kterou České Budějovice vyhrály 5:1, poděkovali...

18. ledna 2026  8:36

Adamczyková se napodruhé protáhla do semifinále, v závodě SP v Číně byla sedmá

Charlotte Banksová (vlevo) a Eva Adamczyková.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková obsadila ve druhém závodě Světového poháru v Číně sedmou příčku. Ve středisku Tung-pej-ja skončila třetí v malém finále, kde měla kolizi s Italkou Michelou...

18. ledna 2026  8:01

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Pastrňák a Zacha sbírali asistence

Aktualizujeme
David Pastrňák z Bostonu vede puk v zápase proti Chicagu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1. 7:27

Začalo Australian Open, Vondroušová se na poslední chvíli odhlásila kvůli zranění

Aktualizujeme
Markéta Vondroušová hraje bekhend v osmifinále US Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii V Melbourne odstartovalo Australian Open, první grandslam tenisové sezony. Ze šestnáctky tuzemských zástupců se během úvodního dne měla představit pouze Markéta Vondroušová, proti americké soupeřce...

18. ledna 2026

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce po sedmi letech znovu hrají v Evropě. V Konferenční lize je čeká play off o postup do osmifinále, ve kterém vyzvou Lausanne. Kdy se Sigma se švýcarským týmem střetne i další...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  18. 1.

Polský král Oktagonu! Jotko vyhrál Gamechanger i 300 tisíc eur, Češi poraženi

Krzysztof Jotko ovládl třetí sérii Gamechangeru.

Finále třetí a poslední sezony projektu Tipsport Gamechanger ovládl Krzysztof Jotko, polský veterán UFC. V hlavním zápase turnaje Oktagon 82 v Düsseldorfu „uškrtil“ Němce Kerima Engizeka už v prvním...

18. ledna 2026

Řídit mezi Saúdy? Šílené! Vážné nehody vidíme denně. Kameraman o Rallye Dakar

Premium
Hradecký kameraman Michal Dvořáček byl na Dakaru už čtyřikrát.

Už jedenáct let objíždí s kamerou slavnou dakarskou rallye. Dříve točil záběry z pouště v Jižní Americe pro Českou televizi, teď to samé dělá v Saúdské Arábii pro Novu. Spolu s moderátorkou Nikolou...

18. ledna 2026

Reshtenko získal na ME senzační bronz, Taschlerovi opět nechybí v elitní desítce

Georgii Reshtenko s bronzovou medailí a českou vlajkou po životním výsledku na...

Český krasobruslař Georgii Reshtenko získal bronz na mistrovství Evropy. Skvělou volnou jízdou se na šampionátu v Sheffieldu posunul z osmé příčky po krátkém programu a překvapivým úspěchem po 13...

17. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  23:42

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snaží i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

17. ledna 2026  22:33

Naději na postup sebral házenkářům střelecký výpadek, na ME podlehli i Norsku

Český házenkář Jonáš Josef se snaží prosadit mezi Vetlem Ronningenem (vlevo) a...

Čeští házenkáři ve druhém utkání na mistrovství Evropy prohráli s domácím Norskem 25:29 a ztratili šanci na postup ze základní skupiny. Po čtvrteční úvodní porážce s obhájcem zlata Francií zůstali...

17. ledna 2026  22:27

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

