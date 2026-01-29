Po výměně hvězdného Trae Younga prožívají Hawks úspěšné období a po dalším vítězství se posunuli na deváté místo v tabulce Východní konference. Celtics jsou třetí.
Český reprezentační univerzál Krejčí trefil jednu trojku ze dvou pokusů a jeden koš za dva body. Ve statistice plus minus ale tentokrát skončil s -10 body, což bylo nejhorší číslo z hostujícího týmu. Hawks nicméně už první čtvrtinu ovládli 38:18 a zápas měli ve své režii.
Lídrem Atlanty byl Nickeil Alexander-Walker s 21 body, dalších 19 bodů, k tomu 14 doskoků a sedm asistencí nasbíral Jalen Johnson. Hawks propadli 38:51 na doskoku, ale trefili 18 ze 42 trojek oproti devíti Celtics z 34.
Dojemný moment pro LeBrona Jamese:
Hráčí Los Angeles Lakers prohráli o 30 bodů (99:129) v Clevelandu, který připravil svému bývalému lídrovi a nyní hostující hvězdě LeBronu Jamesovi vzpomínkové video. Nejlepší střelec historie NBA při něm plakal, zápas se mu ale nepovedl. Dal jen 11 bodů. V Clevelandu, který v roce 2016 dovedl k jedinému titulu v klubové historii, prožil James svou nejhorší porážku.
„To jsem nečekal...,“ komentoval slzy jedenačtyřicetiletý basketbalista, jenž zatím neoznámil, zda je to jeho poslední sezona. „Snažím se ty okamžiky nebrat jako samozřejmost, protože by to tak mohlo být,“ naznačil, že to byl možná jeho poslední zápas v Clevelandu. Z jeho spoluhráčů byl nejpilnější Luka Dončič s 29 body. Domácí Cavaliers rozhodli drtivou třetí čtvrtinou 42:22, Donovan Mitchell zápas zakončil s 25 body.
Karl-Anthony Towns při výhře New Yorku 119:92 v Torontu nastřílel jen osm bodů, ale přidal 22 doskoků. Dvaadvacetiletý Francouz Victor Wembanyama zase dovedl 28 body a 16 doskoky San Antonio k výhře 111:99 v Houstonu. Spurs měli drtivý závěr, poslední čtvrtinu ovládli 27:13.
Momenty ze zápasu Houston – San Antonio:
Dramatický duel Indiany s Chicagem rozhodl pro domácí (113:110) košem 13,9 sekundy před koncem Aaron Nesmith, šestkami pak ještě výhru potvrdil Johnny Furphy. Celkem 140 bodů nasázeli basketbalisté Golden State soupeři z Utahu při výhře 140:124. Stephen Curry přispěl 27 body a Moses Moody 26.
NBA – výsledky
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 129:99