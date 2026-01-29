LeBrona Jamese v Clevelandu rozbrečeli. Krejčího Atlanta zvítězila i v Bostonu

Atlanta Hawks porazili domácí Boston Celtics 117:106 a v NBA vyhráli čtvrtý zápas za sebou. Český basketbalista Vít Krejčí odehrál šest minut a připsal si pět bodů. Cleveland Cavaliers přejeli LA Lakers 129:99, když se jim podařilo videozdravicí dojmout k slzám svou bývalou hvězdu LeBrona Jamese. Ten připustil, že se mohlo jednat o jeho poslední zápas „doma“.
LeBron James z Los Angeles Lakers se drží za kotník v zápase s Cleveland...

LeBron James z Los Angeles Lakers se drží za kotník v zápase s Cleveland Cavaliers. | foto: Sue OgrockiAP

Luka Dončič (77) a LeBron James (23) v dresech Los Angeles Lakers
LeBron James (23) z Los Angeles Lakers zakončuje na koš Cleveland Cavaliers,...
Moussa Diabate (14) slaví mezi spoluhráči z Charlotte Hornets.
Payton Pritchard (11) z Boston Celtics v zápase s Atlanta Hawks, brání ho Corey...
Po výměně hvězdného Trae Younga prožívají Hawks úspěšné období a po dalším vítězství se posunuli na deváté místo v tabulce Východní konference. Celtics jsou třetí.

Český reprezentační univerzál Krejčí trefil jednu trojku ze dvou pokusů a jeden koš za dva body. Ve statistice plus minus ale tentokrát skončil s -10 body, což bylo nejhorší číslo z hostujícího týmu. Hawks nicméně už první čtvrtinu ovládli 38:18 a zápas měli ve své režii.

Lídrem Atlanty byl Nickeil Alexander-Walker s 21 body, dalších 19 bodů, k tomu 14 doskoků a sedm asistencí nasbíral Jalen Johnson. Hawks propadli 38:51 na doskoku, ale trefili 18 ze 42 trojek oproti devíti Celtics z 34.

Dojemný moment pro LeBrona Jamese:

Hráčí Los Angeles Lakers prohráli o 30 bodů (99:129) v Clevelandu, který připravil svému bývalému lídrovi a nyní hostující hvězdě LeBronu Jamesovi vzpomínkové video. Nejlepší střelec historie NBA při něm plakal, zápas se mu ale nepovedl. Dal jen 11 bodů. V Clevelandu, který v roce 2016 dovedl k jedinému titulu v klubové historii, prožil James svou nejhorší porážku.

„To jsem nečekal...,“ komentoval slzy jedenačtyřicetiletý basketbalista, jenž zatím neoznámil, zda je to jeho poslední sezona. „Snažím se ty okamžiky nebrat jako samozřejmost, protože by to tak mohlo být,“ naznačil, že to byl možná jeho poslední zápas v Clevelandu. Z jeho spoluhráčů byl nejpilnější Luka Dončič s 29 body. Domácí Cavaliers rozhodli drtivou třetí čtvrtinou 42:22, Donovan Mitchell zápas zakončil s 25 body.

Karl-Anthony Towns při výhře New Yorku 119:92 v Torontu nastřílel jen osm bodů, ale přidal 22 doskoků. Dvaadvacetiletý Francouz Victor Wembanyama zase dovedl 28 body a 16 doskoky San Antonio k výhře 111:99 v Houstonu. Spurs měli drtivý závěr, poslední čtvrtinu ovládli 27:13.

Momenty ze zápasu Houston – San Antonio:

Dramatický duel Indiany s Chicagem rozhodl pro domácí (113:110) košem 13,9 sekundy před koncem Aaron Nesmith, šestkami pak ještě výhru potvrdil Johnny Furphy. Celkem 140 bodů nasázeli basketbalisté Golden State soupeři z Utahu při výhře 140:124. Stephen Curry přispěl 27 body a Moses Moody 26.

NBA – výsledky

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 129:99
Indiana Pacers - Chicago Bulls 113:110
Boston Celtics - Atlanta Hawks 106:117 (za hosty Krejčí 5 bodů)
Miami Heat - Orlando Magic 124:133
Toronto Raptors - New York Knicks 92:119
Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 97:112
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 105:118
Utah Jazz - Golden State Warriors 124:140
Houston Rockets - San Antonio Spurs 99:111

