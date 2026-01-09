Spekulace kolem Davise, může zamířit i za Krejčím. Kam se vydá Atlanta bez Younga?

  19:41
Loni v zimě se stal součástí jedné z nejtřaskavějších výměn v historii basketbalové NBA, když se v Dallasu nečekaně zbavovali Luky Dončiče. A také letos je kolem Anthonyho Davise rušno. Zámořští novináři spekulují, že by se opět mohl stěhovat. Nejčastěji jsou zmiňované dvě organizace: Atlanta Hawks, kde působí český reprezentant Vít Krejčí, a Toronto Raptors.
Anthony Davis si užívá uvítání fanoušky Dallas Mavericks.

Anthony Davis si užívá uvítání fanoušky Dallas Mavericks. | foto: LM OteroAP

V Texasu totiž Davis dál potvrzuje svou pověst. Když je zdravý, pro tým je velmi přínosný v obraně i útoku, jenže taky velmi často marodí.

A ačkoliv se Mavericks do trejdu hráče, kterého přivedli ani ne před rokem, úplně nehrnou, za vhodnou protiváhu jsou ochotni kývnout.

Při správné konstelaci by podle The Athletic neprotestovali sám hráč ani jeho zástupci v čele s agentem Richem Paulem, neboť Dallas je prozatím poněkud zdrženlivý ohledně možného prodloužení smlouvy, ta by se mohla za dva roky vyšplhat až na 62 milionů dolarů za sezonu.

I proto se nejčastěji skloňují dva výše zmíněné týmy, které by si takovou sumu mohly teoreticky dovolit.

Young je fuč, kam dál?

Atlanta jednu velkou výměnu už podnikla, hvězdný rozehrávač Trae Young nyní patří Washington Wizards.

Mužstvo kouče Quina Snydera se teď má více držet stylu hry s kvalitní obranou a rychlým přechodem do útoku, který mu přinášel úspěchy (bilance 16-13 bez Younga, 2-8 s ním).

Prostor pod platovým stropem s koncem čtyřnásobného účastníka NBA All-Star Game rovněž v Atlantě najdou.

Krejčí pomohl k výhře a loučil se s hvězdou. Young míří do Washingtonu

Chtějí se ovšem pustit do takového risku?

V aktuální sezoně Davis naskočil jen k 20 z 38 možných duelů, v nich nasbíral v průměru 20,4 bodu, 11,1 doskoku a 2,8 asistence. S Mavericks, kterým dále chybí klíčový Kyrie Irving, je v tabulce na 11. místě Západní konference.

Jaká je aktuálně Krejčího pozice?

Místo Younga do kabiny Hawks přibyli rozehrávač CJ McCollum a střelec Kispert, který je s Kennardem přímým konkurentem na Krejčího pozici.

Oba hráči mají výrazně vyšší kontrakty (Kispert necelých 14 milionů dolarů, Kennard lehce přes 9, oproti 2,9 milionům českého basketbalisty), avšak Krejčí drží parádní průměr 10,5 bodu na zápas. Což z něj podle ESPN dělá jednoho z top hráčů při srovnání výkonů a výše smlouvy.

Do Dallasu by za něj s největší pravděpodobností putoval lotyšský dlouhán Kristaps Porzingis, jemuž ovšem po sezoně vyprší kontrakt, v úvahu by připadala také jednička z předloňského draftu Zaccharie Risacher či střelec Luke Kennard.

Na jeho pozici sice Hawks mají Krejčího a nově také Coreyho Kisperta, ale podle zdrojů ESPN se organizace nechce unáhlit, což platí i pro ne dle představ hrajícího Risachera.

„Pokud se Hawks nyní rozhodnou správně, mohou začít budovat tým kolem dvou věcí, které by si aktuálně v lize každý přál: vysoká, atletická obrana a solidní šířka kádru. Youngův odchod týmu pomůže nyní a to, že nedají tři hráče (a možná i výběr v draftu) za jednoho Davise, přijde vhod později,“ zaznívá v komentáři na webu CBS Sports.

Vidina okamžitého úspěchu, ke kterému by potencionálně zdravý Davis mohl přispět, ovšem může být tuze lákavá.

Jak navíc ukázal nejen loňský rok, některé dohody v NBA nemusí odpovídat očekáváním.

Toronto netradičně lákavé

Obvyklé rovněž nebývá, že by se hvězdní hráči hrnuli na sever do Kanady. Kvůli chladnému počasí i malým daňovým výhodám.

Davisovi by však tato možnost dávala smysl, na prodloužení smlouvy v Torontu šanci má. Raptors, aktuálně čtvrtý tým Východní konference, podkošového hráče potřebují, poněvadž i třicetiletého Jakoba Pöltla trápí zdravotní potíže.

Kristaps Porzingis z Atlanta Hawks stáhl v souboji obličejovou masku Jakobu...
Anthony Davis z Dallasu se raduje.

Kristaps Porzingis i Jakob Pöltl by se mohli stát součástí výměny za Anthonyho Davise.

Podle TSN by právě rakouský pivot, či Immanuel Quickley s RJ Barrettem a až dvěma draftovými volbami mohli být nabídnuti Mavericks. Zároveň však kanadská stanice dodala, že pro texaský celek by taková nabídka zřejmě nebyla dostatečně atraktivní.

Raptors podle The Athletic zároveň pokukují po další hvězdě – Domantasi Sabonisovi ze Sacramento Kings.

Dočká se tedy Davis dalšího stěhování?

