Thomasové těsně unikl další triple double, Connecticut vykročil k finále

Jedna asistence chyběla americké basketbalistce Alysse Thomasové v úvodním utkání semifinále play off WNBA k 16. triple doublu v soutěži, kterým by opět vylepšila vlastní rekord. Bývalá opora USK Praha přispěla k vítězství Connecticutu 73:70 nad Minnesotou 17 body, 10 doskoky a devíti asistencemi. Druhá semifinálová série začala porážkou úřadujících šampionek posledních dvou ročníků z Las Vegas na hřišti New Yorku 77:87.