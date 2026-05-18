Detroit si nechal postup proklouznout mezi prsty, Cleveland narazí na Knicks

Cleveland od začátku mířil za postupem a domácím prakticky nedal šanci. Detroit přitom do série vstupoval jako vítěz Východní konference a po úvodních dvou duelech vedl 2:0, pak ale prohrál třikrát za sebou a sedmý zápas si vynutil v pátek.
Nejlepším střelcem Cavaliers byl Donovan Mitchell s 26 body. Jarrett Allen a Sam Merrill k výhře přispěli shodně ziskem 23 bodů a Evan Mobley zapsal double double za 21 bodů a 12 doskoků.
„Nepřišli jsme sem jen vyhrát. Stejně jako loni, kdy jsme vypadli s Indianou, myslíme na finále. Teď jsme zase o kousek blíž,“ řekl Mitchell. „Můžeme si trochu oddychnout, ale asi jen na dvanáct hodin a pak zase jdeme do práce,“ dodal.
„Když hrajeme silově na obou koncích hřiště, jsme těžko porazitelní. Bavili jsme se o tom po šestém zápase, kdy jsme silní nebyli. V tom byl teď velký rozdíl,“ přidal trenér Clevelandu Kenny Atkinson.
Naopak Pistons se v klíčovém duelu trápili a střeleckou úspěšnost měli pouhých 35 procent. Cade Cunningham a Duncan Robinson zaznamenali jen po třinácti bodech, Daniss Jenkins přidal 17 bodů.
Detroit promarnil šanci zahrát si první semifinále od roku 2008. „Byl to hrozný zápas. Chtěli jsme to doma zvládnout, ale připomnělo mi to loňské vyřazení (v prvním kole s Knicks). Je to hrozný pocit,“ prohlásil Cunningham.
2. kolo play off NBA:
Východní konference - 7. zápas:
Detroit - Cleveland 94:125 (konečný stav série 3:4).