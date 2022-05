Šnečí Philadelphia, zastavený Dallas. Oba mají v play off co dohánět

Za stavu 2:2 byly oba úterní souboje klíčové. Hráči Miami to psychicky zvládli mnohem lépe než Philadelphia. Hráčům Sixers se nedařilo v útoku a už v první čtvrtině nabrali dvoucifernou ztrátu. Únik domácích sice zastavili, ale zpět do kontaktu už se nedostali.

V poslední čtvrtině naopak odpadli, Heat šňůrou 12:0 zápas definitivně zlomili a nakonec vyhráli o 35 bodů. Vyrovnali tak nejvyšší vítězství v letošním play off a zaznamenali druhé nejvyšší pro Miami v historii play off.

Sestřih z pátého zápasu Miami - Philadelphia:

„Soupeř byl mnohem fyzičtější. My neběhali, hráli jsme ve šnečím tempu. Oni byli ve všem tvrdší, silnější a rychlejší. Jejich energie byla lepší,“ hodnotil trenér Philadelphie Doc Rivers.

„Je to ale pořád jen jeden zápas. Oni to vědí, my to víme. Další zápas u nich zas může být úplně jiný. Musíme udržet naší koncentraci a přidat poslední výhru,“ dodal kouč floridského týmu Erik Spoelstra.

Hned sedm jeho svěřenců mělo dvouciferný počet bodů. Lídrem byl s 23 body Jimmy Butler, Max Strus dal 19 bodů. Za Sixers dal 17 bodů Joel Embiid.

Ve Phoenixu se odehrál zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním měl navrch Dallas, jenže ve druhém Mavericks propadli, když v úvodu třetí čtvrtiny soupeři dovolili šňůru 17:0 a Phoenix už šanci dovedl k jasnému vítězství.

Momenty z pátého zápasu Phoenix - Dallas:

Během klíčové šňůry dal osm ze svých 20 bodů Deandre Ayton a sedm bodů přidal Devin Booker, který byl s 28 body nejlepším střelcem Phoenixu.

Za Dallas měl rovněž 28 bodů Luka Dončič, Jalen Brunson přidal 21 bodů, ale postrádali větší pomoc od spoluhráčů. Mavericks měli ve třetí čtvrtině 12 ztrát.