Slavia na severu Čech dobře začala, ve druhé čtvrtině ale propadla a domácí si v závěru poločasu vypracovali až třináctibodový náskok. Vedení si pak Sluneta udržovala až do závěru. Teprve necelé čtyři minuty před koncem Pražané opět vyrovnali na 81:81 a koncovku zvládli lépe. Osm sekund před koncem mohl ještě o výhře domácích rozhodnout Potoček, tříbodovou střelu ale stejně jako svých předchozích sedm pokusů v utkání minul.
Písek táhl proti Děčínu za vítězstvím Martin Svoboda, který si připsal double double. Nastřílel 30 bodů a přidal i 12 doskoků. První čtvrtinu sice Jihočeši prohráli o sedm bodů, do poločasu ale skóre otočili a hosty pak už do vedení nepustili.
Basketbalová Maxa liga mužů
10. kolo
Písek - Děčín 99:84 (22:29, 50:46, 77:64)
Opava - Hradec Králové 83:75 (16:27, 39:39, 62:53)
Ústí nad Labem - Slavia NBK 89:91 (21:23, 53:47, 68:63)
Tabulka
|1.
|Slavia NBK
|10
|9
|1
|984:811
|90,0
|2.
|Pardubice
|11
|9
|2
|985:862
|81,8
|3.
|Děčín
|9
|6
|3
|767:701
|66,7
|4.
|Ostrava
|9
|6
|3
|768:713
|66,7
|5.
|Písek
|9
|6
|3
|813:775
|66,7
|6.
|Ústí nad Labem
|10
|6
|4
|878:795
|60,0
|7.
|USK Praha
|10
|4
|6
|837:857
|40,0
|8.
|Opava
|10
|4
|6
|834:894
|40,0
|9.
|Brno
|9
|3
|6
|728:763
|33,3
|10.
|Hradec Králové
|10
|3
|7
|853:927
|30,0
|11.
|Olomoucko
|9
|1
|8
|585:789
|11,1
|12.
|Plzeň
|10
|1
|9
|762:907
|10,0