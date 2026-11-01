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Ústí mělo Slavii na kolenou, šampioni ale otočili v závěru. Písek přehrál Děčín

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  21:23

Slávista Ronaldo Segu obchází Rhyjona Blackwella ze Slunety. | foto: SLUNETA Ústí nad Labem

Basketbalisté Slavie NBK vybojovali v dramatické koncovce vítězství 91:89 na hřišti Ústí nad Labem a upevnili si vedení v lize. Zaváhal naopak třetí Děčín, který prohrál zápas 10. kola v Písku 84:99. Po sérii tří porážek se dočkala výhry Opava, která zdolala Hradec Králové 83:75.

Slavia na severu Čech dobře začala, ve druhé čtvrtině ale propadla a domácí si v závěru poločasu vypracovali až třináctibodový náskok. Vedení si pak Sluneta udržovala až do závěru. Teprve necelé čtyři minuty před koncem Pražané opět vyrovnali na 81:81 a koncovku zvládli lépe. Osm sekund před koncem mohl ještě o výhře domácích rozhodnout Potoček, tříbodovou střelu ale stejně jako svých předchozích sedm pokusů v utkání minul.

Písek táhl proti Děčínu za vítězstvím Martin Svoboda, který si připsal double double. Nastřílel 30 bodů a přidal i 12 doskoků. První čtvrtinu sice Jihočeši prohráli o sedm bodů, do poločasu ale skóre otočili a hosty pak už do vedení nepustili.

Basketbalová Maxa liga mužů

10. kolo

Písek - Děčín 99:84 (22:29, 50:46, 77:64)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda 30, J. Svoboda 15, Karlovský 12 - Pomikálek 18, Timko a Houška po 15

Opava - Hradec Králové 83:75 (16:27, 39:39, 62:53)
Nejvíce bodů: Chargois 23, Montgomery 15, Tucker 13 - Morgan 18, Ashby 14, Brown 13

Ústí nad Labem - Slavia NBK 89:91 (21:23, 53:47, 68:63)
Nejvíce bodů: Blackwell 21, Langley 15, McGhee 14 - Segu 21, Harper 19, Hruban 18

Tabulka

1.Slavia NBK1091984:81190,0
2.Pardubice1192985:86281,8
3.Děčín963767:70166,7
4.Ostrava963768:71366,7
5.Písek963813:77566,7
6.Ústí nad Labem1064878:79560,0
7.USK Praha1046837:85740,0
8.Opava1046834:89440,0
9.Brno936728:76333,3
10.Hradec Králové1037853:92730,0
11.Olomoucko918585:78911,1
12.Plzeň1019762:90710,0
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