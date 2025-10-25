Hvězdou pátečního večera byl Luka Dončič, který 49 body, 11 doskoky a 8 asistencemi dovedl Los Angeles Lakers k výhře nad Minnesotou 128:110. O překvapení se postaral Portland, který pod vedením dočasného kouče Tiaga Splittera zaskakujícího za zatčeného Chaunceyho Billupse jasně přehrál Golden State 139:119.
V zahajovacím utkání Hawks v sezoně zůstal Krejčí při úzké rotaci jen na lavičce. Tentokrát musel trenér Quin Snyder více míchat sestavou, protože postrádal dva hráče základní sestavy Kristapse Porzingise a Zaccharieho Risachera. Český reprezentant dostal šanci už v závěru úvodní čtvrtiny a první body v sezoně vstřelil po seběhu z rohu pod koš. Atlanta pak ještě na začátku čtvrté čtvrtiny prohrávala o 11 bodů, než ji nastartoval trojkou právě Krejčí, který vzápětí ještě asistencí pomohl v povedené pasáži hostů (18:4) k obratu.
Zápas měl dramatickou koncovku. Orlando v poslední minutě třikrát srovnalo skóre, ale Trae Young čtyřmi trestnými hody rozhodl o výhře Atlanty. Young byl s 25 body nejlepším střelcem Hawks.
Lakers stále postrádají LeBrona Jamese, o to výraznější roli má Dončič, který po 43 bodech v úvodním utkání nastřílel ještě o šest víc Minnesotě. Už v poločase jich měl na kontě 32 a pomohl zlomit odpor Timberwolves, kteří v první čtvrtině dali 40 bodů. K Dončičovi, kterého nepřesný trestný hod tři minuty před koncem připravil o osmý padesátibodový zápas v kariéře, se přidali i Austin Reaves s 25 body a Rui Hačimura s 23. Minnesotě nestačilo 31 bodů Anthonyho Edwardse.
Portland se potýká se sázkařským skandálem, kvůli kterému FBI zatkla trenéra Billupse. Šanci vést mužstvo dostal asistent Splitter, který v létě přišel z Paříže. Stal se prvním brazilským koučem, který vedl tým v zápase NBA. Jeho svěřenci se blýskli ofenzivní smrští a přehráli zkušené Warriors, se kterými předtím devětkrát v řadě prohráli. Deni Avdija dal 26 bodů, Jerami Grant 22. Za hosty zaznamenal 35 bodů Stephen Curry.
Dokonce 146 bodů nastříleli hráči Miami do koše Memphisu. Grizzlies dosud nikdy tolik bodů neinkasovali, už v poločase prohrávali 47:86, což byl rovněž nelichotivý klubový rekord. Zápas pak prohráli 114:146.
Drama se odehrálo v New Orleans, kde San Antonio vyhrálo po prodloužení 120:116. Spurs opět táhl hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama, který útočil na triple double s 29 body, 11 doskoky a 9 bloky. Pelikáni se opírali o Ziona Williamsona, autora 27 bodů a 10 doskoků.
James Harden dovedl 30 body, 7 doskoky a 7 asistencemi Los Angeles Clippers k výhře 129:102 nad Phoenixem. Naopak ani 37 bodů Kevina Duranta nepomohlo Houstonu odvrátit porážku 111:115 s Detroitem. Donovan Mitchell 35 body řídil vítězství Clevelandu 131:124 nad Brooklynem. A Janis Adetokunbo se 31 body a 20 doskoky podepsal pod výhru Milwaukee 122:116 v Torontu.
Výsledky basketbalové NBA
Orlando - Atlanta 107:111 (za hosty Krejčí 5 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|New York
|2
|2
|0
|100
|2.
|Philadelphia
|1
|1
|0
|100
|3.
|Toronto
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Boston
|2
|0
|2
|0
|5.
|Brooklyn
|2
|0
|2
|0
Centrální divize:
|1.
|Milwaukee
|2
|2
|0
|100
|2.
|Chicago
|1
|1
|0
|100
|3.
|Detroit
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Cleveland
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Indiana
|1
|0
|0
|0
Jihovýchodní divize:
|1.
|Charlotte
|1
|1
|0
|100
|2.
|Miami
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|Orlando
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Washington
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Atlanta
|2
|1
|1
|50,0
Západní konference:
Jihozápadní divize:
|1.
|San Antonio
|2
|2
|0
|100
|2.
|Memphis
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|Houston
|2
|0
|2
|0
|4.
|New Orleans
|2
|0
|2
|0
|5.
|Dallas
|2
|0
|2
|0
Pacifická divize:
|1.
|Golden State
|3
|2
|1
|66,7
|2.
|LA Lakers
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|LA Clippers
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Sacramento
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Phoenix
|2
|1
|1
|50,0
Severozápadní divize:
|1.
|Oklahoma City
|2
|2
|0
|100
|2.
|Utah
|2
|1
|1
|50,0
|3.
|Portland
|2
|1
|1
|50,0
|4.
|Minnesota
|2
|1
|1
|50,0
|5.
|Denver
|1
|0
|0
|0