Krejčí pomohl v NBA pěti body k vítězství Atlanty. Dončič zářil, překvapil Portland

  8:18
Vít Krejčí v prvním startu v sezoně NBA zaznamenal za 13 minut hry pět bodů a slavil s basketbalisty Atlanty vítězství 111:107 v hale Orlanda. Český reprezentant, jenž působí v zámořské lize pátým rokem, zaznamenal i dva doskoky a asistenci.
Basketbalisté Atlanty N'Faly Dante, Vít Krejčí, Jacob Toppin a Luke Kennard (zleva) se radují při utkání s Orlandem. | foto: AP

Hvězdou pátečního večera byl Luka Dončič, který 49 body, 11 doskoky a 8 asistencemi dovedl Los Angeles Lakers k výhře nad Minnesotou 128:110. O překvapení se postaral Portland, který pod vedením dočasného kouče Tiaga Splittera zaskakujícího za zatčeného Chaunceyho Billupse jasně přehrál Golden State 139:119.

V zahajovacím utkání Hawks v sezoně zůstal Krejčí při úzké rotaci jen na lavičce. Tentokrát musel trenér Quin Snyder více míchat sestavou, protože postrádal dva hráče základní sestavy Kristapse Porzingise a Zaccharieho Risachera. Český reprezentant dostal šanci už v závěru úvodní čtvrtiny a první body v sezoně vstřelil po seběhu z rohu pod koš. Atlanta pak ještě na začátku čtvrté čtvrtiny prohrávala o 11 bodů, než ji nastartoval trojkou právě Krejčí, který vzápětí ještě asistencí pomohl v povedené pasáži hostů (18:4) k obratu.

Zápas měl dramatickou koncovku. Orlando v poslední minutě třikrát srovnalo skóre, ale Trae Young čtyřmi trestnými hody rozhodl o výhře Atlanty. Young byl s 25 body nejlepším střelcem Hawks.

Lakers stále postrádají LeBrona Jamese, o to výraznější roli má Dončič, který po 43 bodech v úvodním utkání nastřílel ještě o šest víc Minnesotě. Už v poločase jich měl na kontě 32 a pomohl zlomit odpor Timberwolves, kteří v první čtvrtině dali 40 bodů. K Dončičovi, kterého nepřesný trestný hod tři minuty před koncem připravil o osmý padesátibodový zápas v kariéře, se přidali i Austin Reaves s 25 body a Rui Hačimura s 23. Minnesotě nestačilo 31 bodů Anthonyho Edwardse.

Portland se potýká se sázkařským skandálem, kvůli kterému FBI zatkla trenéra Billupse. Šanci vést mužstvo dostal asistent Splitter, který v létě přišel z Paříže. Stal se prvním brazilským koučem, který vedl tým v zápase NBA. Jeho svěřenci se blýskli ofenzivní smrští a přehráli zkušené Warriors, se kterými předtím devětkrát v řadě prohráli. Deni Avdija dal 26 bodů, Jerami Grant 22. Za hosty zaznamenal 35 bodů Stephen Curry.

Dokonce 146 bodů nastříleli hráči Miami do koše Memphisu. Grizzlies dosud nikdy tolik bodů neinkasovali, už v poločase prohrávali 47:86, což byl rovněž nelichotivý klubový rekord. Zápas pak prohráli 114:146.

Drama se odehrálo v New Orleans, kde San Antonio vyhrálo po prodloužení 120:116. Spurs opět táhl hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama, který útočil na triple double s 29 body, 11 doskoky a 9 bloky. Pelikáni se opírali o Ziona Williamsona, autora 27 bodů a 10 doskoků.

James Harden dovedl 30 body, 7 doskoky a 7 asistencemi Los Angeles Clippers k výhře 129:102 nad Phoenixem. Naopak ani 37 bodů Kevina Duranta nepomohlo Houstonu odvrátit porážku 111:115 s Detroitem. Donovan Mitchell 35 body řídil vítězství Clevelandu 131:124 nad Brooklynem. A Janis Adetokunbo se 31 body a 20 doskoky podepsal pod výhru Milwaukee 122:116 v Torontu.

Výsledky basketbalové NBA

Orlando - Atlanta 107:111 (za hosty Krejčí 5 bodů, 2 doskoky, 1 asistence)
New York - Boston 105:95
Brooklyn - Cleveland 124:131
Toronto - Milwaukee 116:122
Houston - Detroit 111:115
Memphis - Miami 114:146
New Orleans - San Antonio 116:120 po prodl.
Dallas - Washington 107:117
LA Lakers - Minnesota 128:110
Portland - Golden State 139:119
acramento - Utah 105:104
LA Clippers - Phoenix 129:102

Východní konference:

Atlantická divize:

1.New York220100
2.Philadelphia110100
3.Toronto21150,0
4.Boston2020
5.Brooklyn2020

Centrální divize:

1.Milwaukee220100
2.Chicago110100
3.Detroit21150,0
4.Cleveland21150,0
5.Indiana1000

Jihovýchodní divize:

1.Charlotte110100
2.Miami21150,0
3.Orlando21150,0
4.Washington21150,0
5.Atlanta21150,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1.San Antonio220100
2.Memphis21150,0
3.Houston2020
4.New Orleans2020
5.Dallas2020

Pacifická divize:

1.Golden State32166,7
2.LA Lakers21150,0
3.LA Clippers21150,0
4.Sacramento21150,0
5.Phoenix21150,0

Severozápadní divize:

1.Oklahoma City220100
2.Utah21150,0
3.Portland21150,0
4.Minnesota21150,0
5.Denver1000
