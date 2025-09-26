Navrátilec Böhm má být ve Slavii lídrem: Vždycky jsem jí fandil, chci být na očích

Stanislav Kučera
  15:00
Po angažmá ve druhé španělské a druhé německé lize se 24letý basketbalový reprezentant David Böhm vrátil do Česka. Posílil pražskou Slavii, s níž do nového ročníku NBL vstoupí už v sobotu proti obhájcům z Nymburka. „Máme mladý a ambiciózní tým a těším se na roli lídra.“ předesílá.
Fotogalerie3

David Böhm v dresu Slavie | foto: SK Slavia Basketbal

Byla právě vůdčí role jedním z důvodů, proč jste se vrátil do Česka?
Ano, Slavia ve mě hodně věřila. Po dvou letech v cizině je super vrátit se do české ligy a vidět známé tváře. Jsem rád, že vím, co mám od soutěže čekat.

Budete se muset přeorientovat na jiný styl basketbalu, než na jaký jste byl zvyklý v zahraničí?
Ano. Už jsme hráli přípravné zápasy s českými soupeři a basket je tady pomalejší, než jaký se hrál třeba ve Španělsku. Bude mi chvilku trvat, než si na to zvyknu, stejně tak na roli, že se hraje více přese mě.

Novou sezonu NBL zpestří i volání Ligy mistrů. Nymburk v ní vybojoval dvě místa

Co vás působení ve španělském Burgosu a německém Koblenzu naučilo?
Hlavně mě posunul rok ve Španělsku, kde jsem hrál pod reprezentačním trenérem Diegem Ocampem. Naučil jsem se hodně o chápání hry a viděl jsem, jak se chovali lepší hráči, než jsem já, a co dokázali ostatním předat a jak jim pomáhali.

Motivoval vás k návratu do Česka i fakt, že tady budete více vidět a můžete snáz bojovat o pozvánky do reprezentace?
Určitě. Druhá německá liga je možná kvalitnější než česká, ale člověk tam není vidět. Ještě když jsem hrál v týmu, kterému se moc nedařilo. V Česku jsem mnohem víc na očích a je pro mě lepší být ve známém prostředí, než když jste každý rok v jiném městě, které neznáte.

Kvůli tomu, že Slavia rekonstruuje halu v Edenu, budete domácí zápasy hrát na Královce. Těšíte se?
Moc, v Praze je to asi nejlepší hala na basket. V sobotu tam začínáme s Nymburkem, který v ní má odehráno víc než my (hraje v ní Ligu mistrů), takže výhodu domácího prostředí asi mít nebudeme. Ale jsem rád, že můžeme hrát v takhle krásné hale.

A není paradox, že basketbalová Slavia bude hrát hned vedle stadionu fotbalové Sparty?
Trochu ano, ale vzhledem k tomu, že hala v Edenu se rekonstruuje, tak jsme vybrali nejlepší možnou variantu.

Jak se vám líbí dresy Slavie? Venku budete hrát v nezvyklé fialové barvě.
Líbí se mi hodně ty tradiční červenobílé, protože jsem vždycky byl slávista, ale fialové jsou taky super. Jsou takové unikátnější a hodně lidí mi říkalo, že se jim líbí.

Nikolaos Noumeros, Matyáš Kraut, Matěj Dáňa a David Böhm (zleva) ve slávistických dresech

A jaké máte do sezony ambice?
Určitě postoupit do skupiny A1 (pro osm nejlepších celků). Chceme se posouvat, máme mladý tým, tak uvidíme.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Menšík v Pekingu zvládl první kolo, dál jdou i Muchová, Krejčíková a Bouzková

Karolína Muchová vykročila za obhajobou finálové účasti v Pekingu výhrou 6:2 a 6:3 nad Soranou Cirsteaovou z Rumunska. Ve druhém kole uspěla také také Barbora Krejčíková, která si poradila 7:5 a 6:2...

26. září 2025  8:13,  aktualizováno  15:26

Konec v semifinále. Ondrovi se obtížnost nevydařila, na MS skončil nejhůř v kariéře

Lezec Adam Ondra vypadl na mistrovství světa v semifinále obtížnosti. V Soulu obsadil 15. místo a ve své nejsilnější disciplíně zaznamenal nejhorší výsledek na světovém šampionátu v kariéře. Dostal...

26. září 2025  8:25,  aktualizováno  15:12

Navrátilec Böhm má být ve Slavii lídrem: Vždycky jsem jí fandil, chci být na očích

Po angažmá ve druhé španělské a druhé německé lize se 24letý basketbalový reprezentant David Böhm vrátil do Česka. Posílil pražskou Slavii, s níž do nového ročníku NBL vstoupí už v sobotu proti...

26. září 2025

Fotbalová Plzeň znovu mění majitele. Přebírá ji miliardář Strnad, zůstává i Šádek

Už několik týdnů se o tom obchodu mluví, teď je vše oficiálně dotaženo. Fotbalovou Plzeň koupil miliardář Michal Strnad, v současnosti nejbohatší Čech. Předsedou představenstva bude dál Adolf Šádek a...

26. září 2025  14:18,  aktualizováno  14:47

Mašina na body i třicátník s „lehkým pupkem“. Kdo jsou volejbaloví hrdinové

Tahle parta válí! Na mistrovství světa čeští volejbalisté prolétli už do semifinále a o víkendu si na Filipínách zahrají o medaile. Za historický úspěch vděčí týmovým výkonům a zkušenému trenérovi,...

26. září 2025  14:04

Jak já jsem šťastný! Postava debutoval v Detroitu s nulou, trenéra oslnil mrštností

V extralize se během roku proměnil z prakticky neznámého ve hvězdu, teď začíná v zámoří opět s prázdným rejstříkem. V noci dostal brankář Michal Postava poprvé čuchnout k hokejové NHL a v přípravě se...

26. září 2025  13:51

Vitík zavinil penaltu, tragický Watkins ji ale neproměnil. Jak to, že ještě neskóroval?

V minulých sezonách patřil k nejobávanějším útočníkům anglické ligy, vybojoval si místo v reprezentaci a v kádru fotbalové Aston Villy je největší hvězdou. Jenže když Olliemu Watkinsovi český obránce...

26. září 2025  12:41

Duhový dres vybojoval díky útoku Hudson, Novák ve Rwandě nestačil na kostkách

Osmnáctiletý Harry Hudson vyhrál na mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali závod juniorů s hromadným startem. V kategorii, v níž se v roce 2004 stal světovým šampionem Roman Kreuziger,...

26. září 2025  12:38

Veterán Švrdlík: Přál bych si, abychom zase přitáhli lidi. Nechci končit v předkole

Skoro se tomu ani nechce věřit. „Začínám jedenáctou sezonu v Bekse, něco už jsem tu zažil,“ říká pivot Kamil Švrdlík. Kapitán pardubických basketbalistů v průběhu nadcházejícího ročníku, konkrétně na...

26. září 2025  12:24

První Češi v NHL: Jiříkovy zámořské trampoty. Ukradený gól a útěk za letuškou

Premium

Coby průkopník vstoupil na neprobádané území a chvílemi nevycházel z úžasu. Hokejista Jaroslav Jiřík se shodou okolností stal prvním Čechem v NHL. Vlastně se v ní v dresu St. Louis Blues jenom mihl,...

26. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů

Během těchto dní upadlo Česko do hokejového šílenství. Vítězné momenty šampionátu vyvrcholily výhrou ve finále, kdy národní tým zdolal Švýcarsko 2:0. U následné euforie byla i redakce iDNES.cz,...

26. září 2025  11:37

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.