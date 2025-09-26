Navrátilec Böhm má být ve Slavii lídrem: Vždycky jsem jí fandil, chci být na očích

Byla právě vůdčí role jedním z důvodů, proč jste se vrátil do Česka?
Ano, Slavia ve mě hodně věřila. Po dvou letech v cizině je super vrátit se do české ligy a vidět známé tváře. Jsem rád, že vím, co mám od soutěže čekat.
Budete se muset přeorientovat na jiný styl basketbalu, než na jaký jste byl zvyklý v zahraničí?
Ano. Už jsme hráli přípravné zápasy s českými soupeři a basket je tady pomalejší, než jaký se hrál třeba ve Španělsku. Bude mi chvilku trvat, než si na to zvyknu, stejně tak na roli, že se hraje více přese mě.
Co vás působení ve španělském Burgosu a německém Koblenzu naučilo?
Hlavně mě posunul rok ve Španělsku, kde jsem hrál pod reprezentačním trenérem Diegem Ocampem. Naučil jsem se hodně o chápání hry a viděl jsem, jak se chovali lepší hráči, než jsem já, a co dokázali ostatním předat a jak jim pomáhali.
Motivoval vás k návratu do Česka i fakt, že tady budete více vidět a můžete snáz bojovat o pozvánky do reprezentace?
Určitě. Druhá německá liga je možná kvalitnější než česká, ale člověk tam není vidět. Ještě když jsem hrál v týmu, kterému se moc nedařilo. V Česku jsem mnohem víc na očích a je pro mě lepší být ve známém prostředí, než když jste každý rok v jiném městě, které neznáte.
Kvůli tomu, že Slavia rekonstruuje halu v Edenu, budete domácí zápasy hrát na Královce. Těšíte se?
Moc, v Praze je to asi nejlepší hala na basket. V sobotu tam začínáme s Nymburkem, který v ní má odehráno víc než my (hraje v ní Ligu mistrů), takže výhodu domácího prostředí asi mít nebudeme. Ale jsem rád, že můžeme hrát v takhle krásné hale.
A není paradox, že basketbalová Slavia bude hrát hned vedle stadionu fotbalové Sparty?
Trochu ano, ale vzhledem k tomu, že hala v Edenu se rekonstruuje, tak jsme vybrali nejlepší možnou variantu.
Jak se vám líbí dresy Slavie? Venku budete hrát v nezvyklé fialové barvě.
Líbí se mi hodně ty tradiční červenobílé, protože jsem vždycky byl slávista, ale fialové jsou taky super. Jsou takové unikátnější a hodně lidí mi říkalo, že se jim líbí.
A jaké máte do sezony ambice?
Určitě postoupit do skupiny A1 (pro osm nejlepších celků). Chceme se posouvat, máme mladý tým, tak uvidíme.