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Návrat z Francie: Basketbalisty Slavie posílí reprezentant Samoura

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  15:42
Patrick Samoura v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti...

Patrick Samoura v utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa 2027 proti Estonsku. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Český basketbalista Patrick Samoura se chystá na zápas ve Švédsku.
Český basketbalista Patrick Samoura útočí v zápase se Švédskem.
Patrick Samoura před zápasem kvalifikace o MS 2027 se Švédskem.
Patrick Samoura na tréninku české basketbalové reprezentace.
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Český basketbalový reprezentant Patrick Samoura se vrací z Francie a bude hrát za pražskou Slavii. S klubem podepsal dvouletou smlouvu. Slavia, která se po minulé sezoně spojila s mistrovským Nymburkem, to uvedla na svém webu.

„Patricka jsme měli v hledáčku dlouho. Jde o velmi pracovitého hráče, který se chce stále zlepšovat. Navíc je dobrý do týmu a je hodně univerzální, takže má více variant využití. Také jde o velmi dobrého obránce. S velkou částí týmu se zná a určitě do kabiny rychle zapadne,“ uvedl generální manažer Slavie Praha ERA NBK Ladislav Sokolovský.

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Samoura debutoval v nejvyšší soutěži už v 17 letech v dresu USK Praha, na který právě Slavia narazí v prvním kole nové ligové sezony.

„Odmala jsem věděl, že Nymburk je vždycky nejlepší v české lize. Pamatuji si, jaké úspěchy dělal v Lize mistrů. Neskutečně se těším, že budu součástí této organizace, navíc v době, kdy se po spojení se Slavií snaží být ještě větší,“ přiblížil Samoura.

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Patrick Samoura při trestném hodu v utkání kvalifikace mistrovství světa mezi...

Pětadvacetiletý rodák z Berouna působil i na amerických univerzitách a poslední dvě sezony strávil v Mylhúzách ve třetí francouzské lize. V uplynulém ročníku měl průměry devět bodů, pět doskoků a 3,7 asistence na utkání.

Pod vedením trenéra Orena Amiela ho čeká i Liga mistrů. „Moc se těším, že si pod ním zahraji. Líbí se mi jeho rychlý styl hry a agresivní obrana,“ řekl Samoura.

Před ním do Slavie přišli američtí rozehrávači Ronaldo Segu a Javian McCollum.

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