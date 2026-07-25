Návrat z Francie: Basketbalisty Slavie posílí reprezentant Samoura

„Patricka jsme měli v hledáčku dlouho. Jde o velmi pracovitého hráče, který se chce stále zlepšovat. Navíc je dobrý do týmu a je hodně univerzální, takže má více variant využití. Také jde o velmi dobrého obránce. S velkou částí týmu se zná a určitě do kabiny rychle zapadne,“ uvedl generální manažer Slavie Praha ERA NBK Ladislav Sokolovský.
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Samoura debutoval v nejvyšší soutěži už v 17 letech v dresu USK Praha, na který právě Slavia narazí v prvním kole nové ligové sezony.
„Odmala jsem věděl, že Nymburk je vždycky nejlepší v české lize. Pamatuji si, jaké úspěchy dělal v Lize mistrů. Neskutečně se těším, že budu součástí této organizace, navíc v době, kdy se po spojení se Slavií snaží být ještě větší,“ přiblížil Samoura.
Pětadvacetiletý rodák z Berouna působil i na amerických univerzitách a poslední dvě sezony strávil v Mylhúzách ve třetí francouzské lize. V uplynulém ročníku měl průměry devět bodů, pět doskoků a 3,7 asistence na utkání.
Pod vedením trenéra Orena Amiela ho čeká i Liga mistrů. „Moc se těším, že si pod ním zahraji. Líbí se mi jeho rychlý styl hry a agresivní obrana,“ řekl Samoura.
Před ním do Slavie přišli američtí rozehrávači Ronaldo Segu a Javian McCollum.