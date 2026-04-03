Návrat se odkládá na neurčito. Opora Detroitu se z kolapsu plíce ještě nezotavila

Vedoucí tým Východní konference nicméně věří, že se čtyřiadvacetiletý rozehrávač stihne zotavit do play off, které začíná 18. dubna.
Není jasné, kdy přesně Cunningham zranění utrpěl. Hvězda týmu nedohrála 17. března vítězný zápas v Orlandu. První hráč draftu z roku 2021 z utkání odstoupil už v první čtvrtině se silnými bolestmi zad. O několik minut dříve upadl na palubovku ve snaze získat volný míč.
V této sezoně odehrál Cunningham 61 zápasů s průměry 24,5 bodu, 9,9 asistence. Ještě čtyři starty mu chybí k tomu, aby se mohl ucházet o některé z hlavních ocenění po skončení sezony.