Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Návrat po čtrnácti letech. Basketbalová Plzeň si zahraje NBL, přijala divokou kartu

Ervín Schulz
  11:44
Basketbalisté Lokomotivy Plzeň si po dlouhých čtrnácti letech opět zahrají nejvyšší českou soutěž, tentokrát Maxa NBL. Klub, který působil v první lize a v uplynulé sezoně vyhrál skupinu Západ, přijal divokou kartu do NBL, kam byl přiřazen jako dvanáctý klub. Licence se totiž uvolnila vzhledem k avizovanému sloužení extraligových týmů Slavie a Nymburku, který se stěhuje do Prahy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jaromír Pech

„Je to výsledek dvouměsíčního jednání. Dva roky jsme se připravovali na to, že v příští sezoně zaútočíme nahoru, teď se to vše urychlilo. Dorůstá nám generace šikovných hráčů, máme vybudovanou kvalitní pyramidu mládežnických celků, jsme podporováni v rámci Basketbalové akademie města Plzně a Plzeňského kraje,“ uvedl Pavel Froněk, předseda Lokomotivy.

Plzeň hrála nejvyšší tuzemskou soutěž naposledy v sezoně 2011/12. V tehdejší Mattoni NBL mohla vzhledem k rozšiřování soutěže pokračovat, ale nakonec se rozhodla z finančních důvodů pro první ligu. Ze současného kádru Lokomotivy pamatuje tehdejší ročník jen Václav Honomichl, nyní čtyřiatřicetiletý rozehrávač.

Brňané se zlobí: Sudí hrubě chybovali, žádáme tresty. S výsledkem se smířili

„Máme osm hráčů, kteří mohou do NBL zaskočit, ale naším hlavním úkolem je nyní sehnat rozdílové hráče. Něco už máme rozjednáno, uvidíme, jak se kádr povede doplnit,“ konstatoval Froněk.

Dá se předpokládat, že hlavním cílem pro příští sezonu bude důstojná účast v NBL. „Realita je taková, že se budeme pohybovat ve spodních patrech, ale chceme navázat na úspěšnou práci s mládeží a umožnit našim talentům zahrát si vrcholový basketbal přímo doma v Plzni. Bereme to jako obrovskou příležitost přivézt sem nejlepší basketbalové kluby Česka, špička ligy jsou účastníci evropských pohárů,“ řekl šéf Lokomotivy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

ONLINE: Norové můžou poslat Čechy do Curychu, pak o postup Slováci se Švédy

Sledujeme online
Norové se radují z výhry nad Českem.

Dvě velmi důležitá utkání přináší kromě střetnutí Česka s Kanadou závěrečný den ve skupině B na hokejovém mistrovství světa. Norové si můžou od 12.20 zajistit druhé místo, a zařídit tak stěhování...

26. května 2026  12:05

Chtěla ho Aston Villa, ale Píchal musel s fotbalem seknout. Dnes driluje Lehečku

Premium
Kondiční trenér David Píchal s Jiřím Lehečkou.

Fotbalový pažit směnil za tenisové kurty. Ne snad, že by v první chvíli úplně chtěl. Ale musel. Dohnaly ho k tomu okolnosti. Respektive zlobivé achilovky, které Davidu Píchalovi ukončily profi...

26. května 2026

Pád do třetí ligy mrzí. Jihlava se však ještě může udržet administrativně

Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy.

Druholigová sezona letos pro Jihlavu skončila pádem do třetí nejvyšší soutěže. Po sportovní stránce jiná varianta budoucnosti neexistuje, ovšem teoretické naděje na setrvání v Chance Národní Lize se...

26. května 2026  11:54

Návrat po čtrnácti letech. Basketbalová Plzeň si zahraje NBL, přijala divokou kartu

Kooperativa Národní basketbalová liga - ilustrační foto

Basketbalisté Lokomotivy Plzeň si po dlouhých čtrnácti letech opět zahrají nejvyšší českou soutěž, tentokrát Maxa NBL. Klub, který působil v první lize a v uplynulé sezoně vyhrál skupinu Západ,...

26. května 2026  11:44

Zlínský manažer Hoftych: Sezona byla úspěšná. Poznar si novou smlouvu vykopal

Pavel Hoftych

Konec dobrý, všechno dobré, můžou si říct ve Zlíně poté, co v sobotu nováček fotbalové ligy porazil poprvé v sezoně sousední Slovácko, které na rozdíl od něj bude bojovat o udržení v soutěži v...

26. května 2026  11:32

Vrátí se Král do Španělska? Údajně ho chce Vallecano, finalista Konferenční ligy

Záložník Espaňolu Alex Král (vlevo) blokuje Daniho Ceballose z Realu Madrid.

Ve čtvrtfinále vyřadilo řecký AEK, čímž pojistilo českému fotbalu desáté místo v žebříčku koeficientů. Tím ale možná spojení španělského Raya Vallecana, finalisty Konferenční ligy, s Českem nekončí....

26. května 2026  11:18

Nedvěd okouzlil moderátorky fotbalu. Nic bulvárního se nestalo, směje se Kubáňová

Fotbalová legenda Pavel Nedvěd s moderátorkami ústeckého fotbalu Joy (druhá...

Blízká setkání hvězdného druhu. Až legendární Pavel Nedvěd poletí na mistrovství světa jako generální manažer české reprezentace, může fotbalistům vyprávět o náhodném setkání s moderátorkami...

26. května 2026

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný“ střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

26. května 2026  10:51

Pardubice schválily plánovací smlouvu na novou arénu, investor postaví i terminál MHD

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. (18. prosince 2023)

Pardubice v pondělí schválily plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit největší multifunkční hokejovou arénu na světě za miliardy korun. Právní dokument o desítkách...

26. května 2026  10:37

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých...

26. května 2026  10:33

Recept na zdraví? Víc tréninků. Muchovou těší výsledky i spolupráce s koučem hvězd

Karolína Muchová se natahuje po míči v prvním kole Roland Garros.

Naposledy na pařížském grandslamu vyhrála semifinále v roce 2023. Předloni do turnaje vůbec nenastoupila, loni tam při potížích se zápěstím vypadla hned v prvním kole. Až teď Karolína Muchová na...

26. května 2026  10:26

Karvinský úspěch halí nejistota. Myšlenky na budoucnost na mě dolehly, přiznal kouč

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Nejistota vládne kolem fotbalistů Karviné. Po jejich nejúspěšnější sezoně za dosavadních devět sezon mezi českou elitou hrozí klubu trest za ovlivňování výsledků, do nichž je zapleten neoficiální šéf...

26. května 2026  10:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.