Návrat po čtrnácti letech. Basketbalová Plzeň si zahraje NBL, přijala divokou kartu

„Je to výsledek dvouměsíčního jednání. Dva roky jsme se připravovali na to, že v příští sezoně zaútočíme nahoru, teď se to vše urychlilo. Dorůstá nám generace šikovných hráčů, máme vybudovanou kvalitní pyramidu mládežnických celků, jsme podporováni v rámci Basketbalové akademie města Plzně a Plzeňského kraje,“ uvedl Pavel Froněk, předseda Lokomotivy.
Plzeň hrála nejvyšší tuzemskou soutěž naposledy v sezoně 2011/12. V tehdejší Mattoni NBL mohla vzhledem k rozšiřování soutěže pokračovat, ale nakonec se rozhodla z finančních důvodů pro první ligu. Ze současného kádru Lokomotivy pamatuje tehdejší ročník jen Václav Honomichl, nyní čtyřiatřicetiletý rozehrávač.
„Máme osm hráčů, kteří mohou do NBL zaskočit, ale naším hlavním úkolem je nyní sehnat rozdílové hráče. Něco už máme rozjednáno, uvidíme, jak se kádr povede doplnit,“ konstatoval Froněk.
Dá se předpokládat, že hlavním cílem pro příští sezonu bude důstojná účast v NBL. „Realita je taková, že se budeme pohybovat ve spodních patrech, ale chceme navázat na úspěšnou práci s mládeží a umožnit našim talentům zahrát si vrcholový basketbal přímo doma v Plzni. Bereme to jako obrovskou příležitost přivézt sem nejlepší basketbalové kluby Česka, špička ligy jsou účastníci evropských pohárů,“ řekl šéf Lokomotivy.