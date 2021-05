Trenér basketballstů Atlanty dostal pokutu za výroky, že liga fandí Knicks

Knicks, kteří patří k nejslavnějším týmům historie NBA, postoupili do play off poprvé od roku 2013. „Hodně jsem o tom se svými hráči mluvil. Zašel jsem dokonce tak daleko, že jsem říkal, že liga to chce a liga to potřebuje. New York je pro ligu velký trh. Byli dlouho bez play off a je to tým, který naše liga chce v play off mít,“ řekl McMillan ve středu novinářům.

Zástupcům médií kouč Atlanty řekl, že své hráče nabádal, ať se nenechají znechutit tím, pokud se jim bude zdát, že rozhodčí pískají ve prospěch Knicks. „Takhle to je a budeme se s tím muset vyrovnat. Bude to fyzické. A pravděpodobně moc rozhodnutí nebude v náš prospěch. Budeme muset udržet klid,“ uvedl McMillan, jenž převzal Hawks začátkem března po odvolání Llyoda Pierce.

Vedení NBA označilo McMillanovy výroky za „škodlivé a přisuzující NBA předsudky“ a udělilo mu pokutu.