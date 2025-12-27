Stoupalová odehrála za Žabiny devět sezon a posbírala s nimi v konkurenci dominantního ZVVZ USK Praha v lize čtyři stříbrné medaile a jeden bronz. Účastnice červnového mistrovství Evropy, které pro ni skončilo předčasně kvůli zranění lokte, má v české nejvyšší soutěži na kontě 213 utkání s průměrem 8,9 bodu na zápas.
Po zisku posledního titulu vicemistra a triumfech v domácím či ˇ
Česko-slovenském poháru v sezoně 2023/24 vyrazila na první zahraniční angažmá a s Arkou Gdyně vyhrála polskou ligu.
Poté se přesunula do Španělska a se Salamankou postoupila do osmifinále FIBA Eurocupu. Klub opouští ve chvíli, kdy figuruje na čtvrtém místě ligové tabulky. Zatímco ve španělské lize měla průměry 10 minut na zápas a 3,3 bodu, v Polsku to bylo přes 18 minut a téměř deset bodů na utkání.
|
Nerada hraju s čerstvě umytými vlasy, říká opora basketbalistek Stoupalová
Po vyřazení Žabin z Eurocupu naopak nebude v aktuálně třetím týmu ŽBL pokračovat francouzská křídelnice Zoé Wadouxová. Za Brňanky si připsala deset ligových startů s průměrem 11 bodů na zápas. V evropské soutěži byla s 11,8 bodu na utkání druhou nejlepší střelkyní týmu po řecké křídelnici Artemis Spanuové (14,4). Žabiny v soutěži skončily v prvním kole play off, kde je vyřadil polský Lublin.