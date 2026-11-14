Český tým řešil až 22bodové manko, které v závěru srazil na třináct.
„Poté, co jsme zahrály, troufnu si říct, výborný zápas ve Španělsku, nevím, co se stalo,“ pokračovala Stoupalová. „Možná příliš vlažný začátek. Strašně brzo jsme začaly sbírat fauly a neproměňovaly jsme jednoduché střely.“
Na každý koš jste se nadřely, viďte?
Přesně tak. A když už jsme konečně skórovaly, ony to do pár vteřin vrátily rychlou, jednoduchou střelou. Padalo jim to v pravou chvíli, takže bylo to prostě strašně těžké.
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Do zápasu jste vstupovaly jako favoritky. Nepodcenily jste soupeřky?
Nemyslím si, že jsme něco podcenily. Ale hned na začátku se dostaly dvě hráčky ze základní pětky do dvou faulů, pak další pivotka. I proto byl start těžký. Chorvatky na nás vlítly a my jsme asi nebyly úplně připravené na takový tlak.
Zpočátku zářily hlavně Begičová s Dojkičovou, které však patří k tradičním oporám.
Chystaly jsme se ně. Věděly jsme, co hrají. Když se ale podíváte na tabuli, vidíte, že je podpořily i ostatní hráčky. Od nich jsme úplně nečekaly, že se dostanou na taková čísla.
Cítily jste, že vám chyběla nějaká herní činnost, o kterou byste se mohly opřít?
Je to tak. Myslím si, že v určitou chvíli jsme prostě zkoušely jak vůbec vystřelit. Nedokázaly jsme se dostat do bedny. Nějaké jednoduché střely a jednoduché nájezdy jsme si moc nevytvořily. A když už jsme měly otevřenou střelu, minuly jsme.
Jak vnímáte situaci po dvou zápasech ve skupině? Bulharsko musíte bezpodmínečně porazit.
Určitě. Teď už není čas na chyby. Musíme do toho dát maximum a věřit, že všechno zvládneme a dopadne to tak, jak má.
Bude těžké se oklepat do úterního zápasu?
Není vůbec prostor na věšení hlavy. Jak říkáte, za tři dny je další utkání a my se musíme stoprocentně koncentrovat.