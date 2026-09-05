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Kapitánka českých basketbalistek: Nekončíme! Výkon na úvod MS nás nakopl

Daniel Czolko
  7:48
Natálie Stoupalová si kryje míč v duelu s Itálií.

Natálie Stoupalová si kryje míč v duelu s Itálií. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Petra Malíková střílí v duelu s Itálií.
Alena Hanušová střílí v duelu s Itálií.
Veronika Voráčková se prodírá italskou obranou.
Veronika Voráčková zakončuje v zápase s Itálií.
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Od našeho zpravodaje v Německu - Nemůžete se divit, že cítily zklamání. České basketbalistky rozehrály mistrovství světa v Berlíně solidně a s favorizovanými Italkami dlouho držely krok. Jenže nakonec doplatily na užší rotaci a padly 54:63. „Ale tenhle turnaj ještě nekončí, může se stát cokoliv,“ upozorňovala kapitánka Natálie Stoupalová.

Potěšilo ji, že s parťačkami odehrály vyrovnaný zápas. Že potvrdily příslušnost ke světové elitě.

„Všichni nás podceňovali,“ zmínila opora brněnských Žabin.

Výhra na úvod šampionátu nebyla sci-fi. České basketbalistky dlouho držely krok, v obranné fázi byly v pohybu, pečlivě plnily své povinnosti, kryly si záda a držely i dobrou úspěšnost.

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„Ale po vyrovnaném prvním poločase Itálie přišla s daleko agresivnější obranou,“ hodnotila trenérka Romana Ptáčková. „Dostávala nás do nekomfortních situací, střílely jsme z těžších pozic a měly méně času na dobrá rozhodnutí.“

Také proto se Italky od stavu 45:44 z českého pohledu v závěru třetí čtvrtiny utrhly.

„Navíc na konci měly několik útočných doskoků, po kterých skórovaly. Bod po bodu navyšovaly svůj náskok. V ten moment zápas rozhodly,“ komentovala Stoupalová, která odehrála lehce přes dvacet minut. „Taky jsme hrály až moc jedna na jedna. Musíme se víc v útoku hýbat a půjčit si balón, abychom si vytvořily otevřené střely.“

Natálie Stoupalová střílí v zápase s Itálií.

Proměňovat možnosti zvládala především Julie Pospíšilová, která se zastavila na 21 bodech.

„Jsem strašně ráda, že na sebe vzala zodpovědnost. Budu ráda, když se jí takhle bude dařit i nadále. A doufám, že se k ní bodově připojíme,“ uvedla kapitánka českého výběru.

Druhá nejlepší střelkyně národního týmu Veronika Voráčková proměnila šest dvoubodových střel. Skóre posunula ještě pětice Eliška Joklová (7 bodů), Alena Hanušová (5), Gabriela Andělová (5), Petra Holešínská (2) a právě Stoupalová (2).

Zbytek týmu vyšel naprázdno.

„Jedna z věcí, která mohla rozhodnout, byla naše nižší úspěšnost jak trestných hodů, tak střelby z trojkové vzdálenosti,“ přemýšlela Ptáčková.

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Jako motivace pro duel s Číňankami nicméně páteční zápas posloužil dobře. „Chceme s nimi hrát podobně: zdvojovat, hrát týmově v obraně, vypomáhat si a pokrýt doskok,“ předestřela Stoupalová.

Češkám totiž za příznivých okolností může stačit k postupu do osmifinále jedna výhra. Ze skupiny míří dál hned tři celky – vítězky rovnou mezi osmičku nejlepších, druhý a třetí tým čeká duel navíc.

O udržení těchto nadějí zabojují svěřenkyně trenérky Ptáčkové v neděli od 14.30. A tentokrát vymění menší Max-Schmeling-Halle za Berlin Arenu.

„Výkon proti Itálii nás určitě nakopl do dalších zápasů,“ avizuje Stoupalová.

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