Role lídryně je pro Stoupalovou známá z klubové úrovně. V reprezentaci, kde nyní nahrazuje Terezu Vyoralovou, už jako kapitánka absolvovala zápasy evropské kvalifikace proti Německu a Řecku v listopadu 2023.
„Už jsem si tuto roli vyzkoušela a vím, do čeho jdu. Samozřejmě jde o obrovskou pozici, také cítím větší zodpovědnost za tým,“ říkala rodačka z Javorníku ve Wu-chanu.
Zároveň připomínala reprezentační situaci, kterou už v Praze nastiňovala Julia Reisingerová, ve výběru je hned několik přirozených lídryň.
„Být kapitánka je prostě jenom název. Všechny si v týmu pomáháme, každá má nějaké slovo. Máme tam každá nějakou roli,“ uvedla Stoupalová, která se v zimě vrátila do Žabin po ročním angažmá v polské Gdyni a podzimu stráveném ve španělské Salamance.
V národním dresu už absolvovala tři EuroBaskety, nyní stejně jako její parťačky touží po úspěšné kvalifikaci na světový šampionát. Na něm se Češky naposledy představily před dvanácti lety.
„Hrajeme opravdu o něco velkého a myslím, si, že na postup máme. Jsme všechny natěšené, hlavami nastavené na to, že pro postup uděláme maximum,“ hlásila nová kapitánka.
Na úvod – ve středu od 6:30 SEČ – se svěřenkyně Romany Ptáčkové utkají s Jižním Súdánem, který ovšem dál řeší potíže s vízy pro své hráčky. V úterý trénoval výběr africké země jen v osmi hráčkách.
Trable má i Mali, které už loni kvůli administrativním potížím chybělo na mistrovství světa hráček do 19 let v Brně.
České reprezentantky tak dále přesně netuší, v jaké sestavě jejich soupeřky nastoupí. Ani to však jejich sebedůvěru nenahlodává.
Stoupalová komentovala: „Je to pro ně docela nepříjemná situace. První a druhý zápas (s Mali) jsou určitě jedny z nejvíce klíčových. My si na ně věříme.“
Trenérka Ptáčková doplňovala: „Je to trošku složitější, ale určitě jsme připravení na všechny jejich klíčové hráčky. Kdo zítra bude na hřišti, tak bude, ale musíme být připravení absolutně na všechno.“
České basketbalistky na oficiálním focení před kvalifikací o MS 2026. Horní řada zleva: Gabriela Andělová, Petra Holešínská, Emma Čechová, Julia Reisingerová, Petra Malíková, Monika Fučíková a Eliška Hamzová. Dolní řada zleva: Karolína Šotolová, Veronika Voráčková, Julie Pospíšilová, Natálie Stoupalová a Kateřina Zeithammerová.
Jižnímu Súdánu patří v žebříčku FIBA 55. příčka, Češky jsou aktuálně 17., jedno místo před Mali. Další soupeřky jsou na tom lépe – Brazílie figuruje na 9., domácí Čína na 4. a Belgie na 5. pozici.
Z kvalifikační skupiny ve Wu-chanu postupují tři nejlepší týmy a s nimi Belgičanky, které si světový šampionát zajistily triumfem na loňském EuroBasketu.